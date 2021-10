¿Adele vuelve? Proyecciones de ’30’ aparecen en varias ciudades

Los rumores acerca del sucesor de ’25’ son como el villancico de Mariah Carey, vuelven cada Navidad porque todo el mundo sabe que Adele solo sacará disco en estas fechas, pues depende principalmente de las ventas físicas. Sin embargo, esta vez dichos rumores parecen bien encaminados aunque, de nuevo, habrá que esperar a que sea Adele quien confirme su regreso oficialmente. De momento, una serie de proyecciones con el número 30 han sido avistadas en las últimas horas en edificios de varias ciudades del mundo, como Londres, Dubai, Roma o Berlín. Adele había dicho que no titularía su disco con una cifra, pero también había bromeado con que «’30’ será un disco de drum ‘n bass, para que lo sepáis».

More ‘30’ projections have been spotted in Scotland, Germany, and Italy amid rumors of Adele’s imminent return to music. pic.twitter.com/e5r4gFRGLh

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2021