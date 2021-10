trashi: «Nos encanta pasar una hora eligiendo peli de miedo para cagarnos todos juntos»

‘mal mal‘ ha sido una de las canciones del verano para nuestra redacción. El tema del cuarteto murciano trashi estaba contenido en un EP llamado ‘LO QUE PASÓ ESE VERANO’ donde también podías encontrar otros hits como ‘dime que sí’ y ‘mañaneo’, esta última junto a Innercut y Pedro LaDroga. Aprovechando que trashi están realizando una gira por todo el país en estos tiempos tan complicados, son los nuevos invitados de nuestra sección «MEISTER OF THE WEEK» comisariada por Jägermusic y han elegido hablar de una de nuestras debilidades: las películas de miedo.

trashi actúan este 8 de octubre en Donosti, el día 9 en Zaragoza, el día 21 de octubre en Valencia, mientras en noviembre les aguarda Valladolid (4 de noviembre), Madrid (5 de noviembre), Barcelona (6 de noviembre) y Granada (25 de noviembre).

¿Por qué habéis elegido hablar de pelis de miedo?

Queríamos hablar de un tema que nos uniese a todos a parte de la música. Y sí es verdad que uno de nuestros planes favoritos es juntarnos y pasarnos una hora eligiendo una peli de miedo para cagarnos todos juntos.

Una de las críticas generalizadas al cine de terror es lo de «pues a mí no me ha dado miedo». ¿Cuál es esa peli que sí que os ha hecho pasar miedo de verdad, de verdad, bien haya sido en casa o en el cine?

Hay varias pero recordamos un par que nos marcaron mucho. Por ejemplo, ‘No apagues la luz’ de David F. Sandberg, una de las pelis más terroríficas que hemos visto en mucho tiempo. Además, viene de un corto de dos minutos que ganó un montón de reconocimiento al ser literalmente una pesadilla. Vimos primero la peli y nos cagamos, luego vimos el corto y no pudimos hacer pis en el baño solas en un mes.

También una peli que vimos juntos y nos gustó mucho fue ‘Ju-On: la maldición’. Una película japonesa que trata de una maldición que se va “contagiando” de unas personas a otras. «Ju-On» es la maldición del que muere lleno de rabia. Ésta se concentra y actúa en los lugares donde vivió la persona. Los que la encuentran mueren y nace una nueva maldición. Tiene varias partes, pero la primera nos gustó bastante.

¿Sois más de slasher tipo ‘Scream’ o más de terror psicológico tipo ‘Martyrs’, ‘Wolf Creek’, etcétera?

La verdad que el slasher no nos llama mucho la atención. Somos muy fans de ‘American Horror Story’ y la novena temporada. ‘1984’ es un slasher muy clásico rollo campamento en el bosque, años 80, asesino suelto, y no nos convence mucho la verdad. Es entretenida, pero no nuestra favorita. Tampoco nos gusta el terror sin historia, mola que haya un argumento sólido y una historia para que no sea miedo x miedo. Es mucho más guay cuando los hechos que acontecen tienen su historia y su justificación.

Dentro de las pelis de terror, ¿tenéis algún subgénero favorito como pueda ser, por decir algo, el giallo italiano?

La verdad es que no somos muy entendidos en subgéneros cinematográficos. Sin embargo, siempre que vamos a ver una peli juntos las clasificamos en dos subgéneros de que nos hemos inventado: las películas de espíritus y las pelis de locos. Cada persona tendrá más miedo a unas o a otras dependiendo de su forma de ser, te puede dar más miedo ‘La visita’ (gente loca) o ‘Sinister’ (espíritus cabrones).

Entre los grandes clásicos de los 70 y los 80 (‘El Exorcista’, ‘Poltergeist’, ‘Al final de la escalera’, ‘El Resplandor’…), ¿hay alguna que hayáis visto decenas de veces y os sepáis de memoria?

Saberlas de memoria igual no, pero algunos clásicos como ‘El Resplandor’ son, aparte de películas increíbles, referencias estéticas que incorporamos en varias ocasiones.

¿Dónde podemos ver la influencia del terror en la música de trashi? Por ejemplo la música de ‘mañaneo’ sí que es un poco de terror.

Nunca habíamos pensado en tomar inspiración de bandas sonoras de terror pero sería una idea increíble, ¡nos la apuntamos! (risas).

«Si quieres no dormir ‘Sinister’ es la peli»

¿Qué opináis del cine de terror de los 90? ¿Creéis que fenómenos como ‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ han envejecido bien? ¿Habéis tragado mucho «found footage»?

Hemos mencionado antes la peli de ‘Sinister’ que contiene partes de found footage y ha sido clasificada la película más terrorífica hasta el momento. Todas las de ‘Paranormal Activity’ están bien pero si quieres no dormir ‘Sinister’ es la peli.

¿Cuáles os han marcado más recientemente, en los últimos años? Se habla de ‘Déjame salir’, ‘Déjame entrar’, ‘Midsommar’, ‘Crudo’, ‘La Cabaña en el Bosque’… como los últimos grandes clásicos.

Pues ‘Midsommar’ nos llama mucho la atención, Ari Aster hace unas películas de miedo que se salen bastante de los esquemas de las demás pelis de miedo. ‘Hereditary’ es fuerte también. ‘Babadook’ es otra que nos asusta mucho aunque el final sea un poco flojillo.

¿Y en cuanto a cine de terror en español?

No vemos mucho, deberíamos intentar investigar más. Hace poco vimos ‘Verónica’ del director Paco Plaza y nos encantó. Es muy guay y creemos que hay que darle más oportunidades al terror español. ‘Malasaña 32’ también nos gustó bastante.

¿Habéis ido alguna vez a Sitges o algún otro festival de cine de terror o fantástico? ¿Cómo fue la experiencia? Sitges es una locura, eso de ver 20 pelis de terror en 4 días… ¡Me flipa!

¡Nunca hemos ido! Pero suena a plan increíble. Sí hemos oído hablar del festival de Sitges y sabemos que es muy reconocido y muy guay, pero nunca hemos podido ir :(

¿Por qué creéis que en IMDB, Filmin, este tipo de sitios en que la gente vota, las pelis de miedo tienden a tener una valoración tan baja? ¿Está denostado como género?

Es cierto que suelen tener una valoración baja. Creemos que hay muchas veces que, buscando que la película asuste mucho, se pierde un poco el argumento y la historia. Sencillamente, si una peli tiene un argumento mediocre, da igual el miedo que dé, porque no te va a llamar la atención ni te va a marcar de ninguna forma.

Que las historias sean interesantes, estén bien hiladas y bien contadas, es muy importante para que una peli no sea solo sustos.

¿Qué opináis de parodias tipo ‘Scary Movie’?

Hacen gracia y son muy entretenidas, hemos visto casi todas, jajaja. Además, si te ha dado mucho miedo una peli, son una manera de quitarle hierro.

¿Algún compositor de bandas sonoras de terror que os resulte favorito? Los hay muy míticos tipo John Carpenter.

Una canción muy guay que nos pone los pelos de punta es la nana que Mia Farrow canta en los créditos iniciales de ‘La semilla del diablo’ compuesta por Krzysztof Komeda. También queremos mencionar a Kyle Dixon y Michael Stein, autores de la BSO de ‘Stranger Things’ para un toque más moderno. Y cómo no, como buenos fans que somos, queremos nombrar a la intro de todas las temporadas de ‘American Horror Story’ compuesta por César Dávila-Irizarry.