Kylie Minogue ha estrenado el primer single de la reedición de ‘Disco’ que anunciaba hace unas horas. Se trata de la colaboración con Years & Years, ‘A Second to Midnight’, un engendro ochentoso para el que ya han presentado un sencillo videoclip. Lo mejor del mismo, esos breves planos en que Kylie se convierte en Olly Alexander y viceversa. Ambos ya habían colaborado en ‘Starstruck‘.



Minogue había anunciado que se encontraba preparando una edición especial de ‘DISCO‘, su último álbum de estudio. Finalmente, el «disco» llevará por título ‘DISCO: Guest List Edition’ y saldrá a la venta el 12 de noviembre en diversos formatos, entre ellos DVD y Blurray pues el concierto ‘Infinite Disco’ será uno de los contenidos incluidos en la reedición.

El álbum estándar incluirá dos CDs: el primero traerá el disco original con los bonus tracks y el segundo una serie de temas inéditos y remixes, entre los cuales se encuentra ‘Real Groove‘ con Dua Lipa, que ya conocíamos, y la de Years & Years que ahora se suma. Finalmente, la colaboración con Jessie Ware será una realidad en un tema llamado ‘Kiss of Life’, y la sorpresa que deja el tracklist es que la reina de la música disco, Gloria Gaynor, aparecerá en un tema nuevo llamado ‘Can’t Stop Writing Songs About You’.

Por supuesto, Kylie, que acaba de celebrar los 20 años de ‘Fever‘ con otra reedición en vinilo, no se ha andado con chiquitas a la hora de reeditar ‘DISCO’ en diversos formatos, lo cual le facilitará el camino hacia el número 1 de Reino Unido, que, en cualquier caso, se le complicará debido al relanzamiento de Taylor Swift. Podéis verlos todos en la web de la artista.

Disc 1

Magic

Miss a Thing

Real Groove

Monday Blues

Supernova

Say Something

Last Chance

I Love It

Where Does the DJ Go?

Dance Floor Darling

Unstoppable

Celebrate You

Till You Love Somebody

Fine Wine

Hey Lonely

Spotlight

Disc 2

A Second to Midnight (With Years & Years)

Kiss of Life (With Jessie Ware)

Can’t Stop Writing Songs About You (With Gloria Gaynor)

Real Groove (With Dua Lipa) (Studio 2054 Remix)

Say Something (Basement Jaxx Remix)

Say Something (F9 Club Mix)

Say Something (Syn Cole Extended Mix)

Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

Real Groove (With Dua Lipa) (Studio 2054 Initial Talk Remix)

Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)