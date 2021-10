ABBA logran su primer top 1 en JENESAISPOP

ABBA suben al número 1 de nuestra lista semanal con ‘Don’t Shut Me Down‘, el que no parecía el single principal de su próximo álbum, el primero en 40 años, pero el que al final ha conquistado al público. El tema ha sido número 1 en Suecia, top 5 en Alemania y top 10 en Reino Unido. Mercados como Estados Unidos y España se le han resistido (no ha llegado ni al top 100), pero sí suma 22 millones de streamings, que para una novedad de un artista procedente de los años 70, está muy bien.

Amaia protagoniza la entrada más fuerte de la lista directa al número 2, mientras que para la s siguientes novedades tenemos que irnos ya a la mitad baja de todo el top 40: son Buenavista Social Club, Manic Street Preachers, Alessia Cara, Marilia Monzón y Let’s Eat Grandma.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten ABBA / Don't Shut Me Down

ABBA / I Still Have Faith In You

Alessia Cara / Shapeshifter

Alizzz, C. Tangana / Ya no vales

Amaia / Yo invito

Big Red Machine, Taylor Swift / Renegade

Billie Eilish / Happier than Ever

Bomba Estéreo / Soledad

Buena Vista Social Club / La pluma

C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

Cabiria / Via Torino

Camila Cabello / Don't Go Yet

Caribou / You Can Do It

Charli XCX / Good Ones

CHVRCHES / Good Girls

CMAT / I Don't Really Care for You

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Flores / Hacia ningún lugar

Halsey / I am not a woman, I'm a god

Jessie Ware / Hot N Heavy

Jessie Ware / Please

José González / Swing

Kacey Musgraves / justified

Kim Petras / Future Starts Now

La La Love You, Delaporte / Big Bang

Lana del Rey / Arcadia

Let's Eat Grandma / Hall of Mirrors

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Lil Nas X, Jack Harlow / INDUSTRY BABY

LoneLady / There Is No Logic

Lorde / Mood Ring

Low / More

Malamute / La Oreja de Van Gogh

Manic Street Preachers / Orwellian

Marilia Monzón / La marea

Mitski / Working for the Knife

Olivia Rodrigo / brutal

PinkPatheress / Just for Me

Placebo / Beautiful James

Recycled J, Selecta, 40 NOCHES

Rojuu / Un paseo más

Sigrid / Burning Bridges

Sufjan Stevens, Angelo de Augustine / Back to Oz

The Killers, Phoebe Bridgers / Runaway Horses

The Weeknd / Take My Breath

Tirzah / Tectonic

Tokischa, Rosalía / Linda

Triángulo de amor bizarro / Fukushima

Troye Sivan / Angel Baby Ver resultados