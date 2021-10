‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso será top 1 en España, polémica internacional incluida

El rodaje del vídeo de ‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo ha generado una polémica que ha trascendido la prensa musical para llegar a la generalista, a la televisión e incluso a algunos medios internacionales. No esperábamos ver a The Guardian y al Washington Post cubriendo esta noticia, pero así ha sido.

El arzobispo Francisco Cerro ha lamentado “profundamente” que este vídeo haya sido rodado en la Catedral y ha pedido perdón a todos los que se “han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado”. Ha dicho que «desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final» y que revisará el procedimiento para «evitar que vuelva a suceder algo semejante».

Por su parte, el deán de la catedral Juan Miguel Ferrer, un hombre aparentemente mucho más moderno, ha escrito una carta para justificar la grabación, como informa El País: “A ciertas actitudes de intolerancia se contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del vídeo». Cree que el «lenguaje visual provocador no afecta a la fe» y considera que la Catedral «ha mantenido un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento”.

Mientras en laSexta Iñaki López ha pedido que la iglesia se encargue de condenar los abusos sexuales en su seno, el tema va a ser uno de los grandes éxitos multiplatino de C. Tangana a diferencia de los recientes ‘Yate’ y ‘Ya no vales‘. ‘Ateo’ ha sido número 1 directo en Spotify España y en esa posición se mantiene tres días después. Su diferencia de streamings sobre el puesto 2 parecen garantizarle que desbancará a Aitana y zzoilo con ‘Mon Amour’ del número 1 oficial en España el martes de la semana que viene. El vídeo es también top 1 en Youtube España.



