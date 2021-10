Fito y Fitipaldis continúa por tercera semana consecutiva en lo más alto de la lista española de álbumes con ‘Cada vez cadáver’. Aunque aún no hay certificado de disco de oro para este lanzamiento, el álbum impide que Mikel Erentxun llegue al número 1 de discos en España, quedando en el puesto 2, exactamente el mismo destino la semana pasada de Quique González con ‘Sur en el valle’.

Mikel Erentxun es aun así la entrada más fuerte con ‘Amigos de guardia’, un disco de 20 pistas en el que aparecen colaboradores como Bunbury, Coque Malla, Zahara con Leiva, Calamaro, Amaia, Santi Balmes, Anni B Sweet, Maika Makovski, Miren Iza, Xoel López y Eva Amaral y Juan Aguirre (por separado), entre muchos otros. Veremos si un proyecto tan atractivo para estas Navidades logra mantenerse durante las próximas semanas. De momento llega al número 2, como decíamos, y sí es número 1 en la lista de vinilos más vendidos.



Hombres G han de conformarse con el número 4 con ‘La esquina de Rowland’, un álbum del que el single principal es el ska ‘Se me sale el corazón’ junto a Carlos Rivera.

Blake llega al puesto 14 con ‘Daboia Russlii’ desde el sello especializado en rap Satelite K. No confundir con James Blake, que sitúa en el puesto 54 su irregular nuevo disco, ‘Friends that Break Your Heart’. Es puesto 13 en la lista nacional de vinilos. Son resultados agridulces los de James Blake, pues este es su mejor resultado histórico en España y también en Reino Unido, donde por primera vez ha llegado al top 4. La mala noticia es que desaparecido de todo el top 100 en las midweeks de la segunda semana, por lo que es imposible que logre el disco de plata que sí consiguió con sus dos primeros álbumes en las islas por la distribución de 60.000 copias, tras convertirlos en sendos sleepers. En Estados Unidos, lo nuevo de James Blake ha quedado en el número 75, su segunda peor marca histórica, la peor desde su debut.







El resto de entradas son ‘Rocksport Espacial 2’ de Kidd Keo en el número 60, ‘De inmensidades’ de Sharif en el número 68, ‘Guapa’ de La Oreja de Van Gogh en el número 72 (es top 3 en vinilos), ‘In the Court of the Dragon’ de los metaleros Trivium en el top 73 y ‘Life of a Don’ de Don Toliver (top 77). Este último ha sido número 2 en Estados Unidos y número 26 en Reino Unido.

Las novedades se cierran en el número 82 con Madonna y la edición digital del directo de la gira de ‘Madame X’. España es uno de los pocos países en que el disco ha logrado llegar a listas, pues de momento no hay edición física y Madonna no es precisamente la reina del streaming. En países como Italia o Suiza, el disco ha computado como una extensión del disco de estudio ‘Madame X’.