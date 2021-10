Es este viernes cuando llega el nuevo disco de Lana del Rey, ‘Blue Banisters’, el segundo álbum que la cantante publica este año tras el excelente ‘Chemtrails Over the Country Club’. Recientemente conocíamos un bonito nuevo single de esta era llamado ‘Arcadia’, pero lo que hoy Lana nos presenta es un regreso a uno de los tres primeros sencillos que dio a conocer a la vez, el llamado también ‘Blue Banisters’.

Es uno de esos vídeos literales en que vemos a Lana pintar las “barandillas” de color “azul”, además de unos pies, destacando los planos que comparte con esas amigas y sobre todo los que ofrece subida a un tractor. No en vano, la primera frase del tema es «There’s a picture on the wall of me on a John Deere», en referencia a la compañía de maquinaria agrícola. ¿Qué significado hay detrás de todo esto?

Lana del Rey habla en la letra de «un hombre que prometía volver cada mes de mayo» para ayudarla a pintar de azul su jardín, a «darle hijos y a quitarle sus males». No ha venido a la postre y ahora, por tanto, son sus amigas las que ayudan a Lana a pintar la barandilla del destino «de verde y de gris». Dice, explícitamente, «hay un agujero en mi corazón que mis mujeres tratan y curan». Un pequeño canto a la independencia que vuelve a alejar a Lana de las relaciones más dependientes y tóxicas, una constante en su discografía muy cuestionada, y en la que profundizábamos en nuestro podcast sobre Lana del Rey, disponible bajo estas líneas.



Podcast: la carrera de Lana del Rey

