Coldplay, número 1 de álbumes en España; Morgan, número 1 de vinilos

Coldplay firman el nuevo número 1 de la lista de álbumes española con ‘Music of the Spheres‘, por lo que desbancan a Fito y Fitipaldis tras dos semanas instalados en dicha posición. Como se veía venir, ‘Music of the Spheres’ ha sido un éxito comercial, al contrario que el menos accesible ‘Everyday Life‘, y el álbum ha sido número 1 también en Australia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Irlanda o Bélgica, además de número 2 en Canadá o Alemania. En Estados Unidos se han tenido que conformar con el número 4. Por el contrario, ‘Music of the Spheres’ ha sido un fracaso de crítica.

A pesar de que Coldplay ocupan la primera posición en la lista de álbumes oficial de Promusicae, es otra banda la que lidera la tabla de vinilos. Se trata de Morgan, la formación madrileña que en los últimos tiempos ha triunfado con su visión del blues-rock americano. Si ‘Air‘ arrasaba en los premios MIN hace unas cuantas temporadas, ahora ‘The River and the Stone’ logra ser el vinilo más vendido de la semana en España por delante de los Coldplay (número 4 en vinilos) o la reedición de los Beatles (número 2 en vinilos). El éxito de la edición física de ‘The River and the Sone’ asegura a la banda además un top 3 en la tabla general.

Efectivamente, la reedición de ‘Let it Be‘ de los Beatles por su 50 aniversario representa una de las entradas más importantes de la semana en la tabla oficial, donde entra en el número 5, y es la última entrada en todo el top 10. Después, en el número 11 saluda Miguel Campello con ‘Con todos mis respetos’ y, más abajo, lo hace la banda surcoreana Enhyphen con ‘DIMENSION: DILEMMA’, en el 23.

La subida más fuerte de la semana es ‘Happier than Ever’ de Billie Elisih, que sube del 20 al 18, mientras FINNEAS es noticia por el fracaso de su debut oficial, ‘Optimist‘. El disco entra en el número 98 de la lista de álbumes española, un dato mejor que el estadounidense (104) y mucho mejor que el británico, que es inexistente. Quizá no haya ayudado la avalancha de reediciones por el National Album Day que ha salido al mercado estos días y ha devuelto a la lista británica álbumes viejos de Amy Winehouse, Garbage o Kylie Minogue.

En cuanto al resto de títulos que debutan en lista, ‘Sermons of the Sinner’ de KK’s Priest entra en el número 30, ‘Reflections – 50 Heavy Metal Years of Music’ de Judas Priest en el 48, ‘La ruta de las flores’ de Ainoa Buitrago en el 70 y ‘Punk’ de Young Thug en el 92.