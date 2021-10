Blanks transmite la alegría de vivir de ‘Glee’

Este viernes 29 de octubre se publica el disco de debut de Blanks, un muchacho de Holanda de 24 años que responde también al nombre de Simon de Wit, cuya música podemos emparentar con la de proyectos como St Lucia o Roosevelt, este último en su versión más pop. El disco se llama ‘Nothing Last Forever and That’s OK’.

Con más de 1 millón de suscritos a su canal de Youtube, donde se ha viralizado sobre todo una versión de Post Malone, Blanks ha destacado por una estética que remite a los 80, a las películas de John Hughes, o más recientemente, el amor adolescente de instituto a lo ‘Glee’ (la serie, no la dramática realidad de los actores protagonistas). En ocasiones con baladas a piano (el último videosingle, ‘I’m Sorry’), en ocasiones remitiendo a la Taylor Swift de ‘1989’ y ‘Red’ (‘Classic Armstrong’), los temas de Blanks parecen tener el recuerdo también de hits ochenteros tan edificantes como ‘Don’t Stop Believing’.

- Publicidad -

‘What You Do To Me’ es la canción que abrirá el álbum de 10 pistas y nuestra “Canción del Día” hoy. Un tema de amor carpetero en sintonía con un vídeo en el que vemos a Blanks desempeñando varios roles, que implican el joven con granos y también el joven con éxito, siempre en torno a a ese evento llamado baile de promoción. No se puede pasar por alto ese poster de The Cure, es decir, de Robert Smith. El clip forma parte de una sucesión de media decena de vídeos que cuentan la historia de amor entre dos personajes llamados Emma y Erik.

Blanks actúa en BIME PRO como parte de la programación Dutch Impact. Se le podrá ver junto a Luka y Lorrèn en el Kafe Antzokia de Bilbao este jueves 28 de octubre. Entrada libre hasta completar aforo.



- Publicidad -