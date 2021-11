Parcels evocan el espíritu de ‘Get Lucky’ en el gran single de su disco

‘Day/Night’ de Parcels será el Disco de la Semana. El grupo australiano afincado en Berlín se ha crecido con un segundo disco ambicioso, de hecho doble, en el que el pop vintage de su formidable debut integra ahora influencias de las bandas sonoras, el rock progresivo y otros sonidos como el country, el folk o por supuesto la música disco. La influencia de los Daft Punk de ‘Random Access Memories‘, es decir, los más analógicos y «orgánicos», sigue siendo visible, pero el grupo ahora mima y se regocija más que nunca en los instrumentales y los desarrollos y, sin buscar necesariamente el hit inmediato, lo obtiene varias veces.

Es el caso de ‘Somethinggreater’, el tercer adelanto oficial de ‘Day/Night’ tras el lanzamiento de ‘Free’ y ‘Comingback’. Como el resto de temas estrenados previamente al lanzamiento de ‘Day/Night’, ‘Somethinggreater’ pertenece a la primera mitad del disco, la diurna, y se enmarca en la faceta más pop y bailable de Parcels. Es la Canción Del Día.

‘Somethinggreater’ ha recibido, desde su estreno, por ejemplo en nuestro site o en Youtube, comparaciones con ‘Get Lucky’ de Daft Punk por su melodía y su sonido, que mezcla un ritmo de disco clásico con guitarras eléctricas. En su caso, el parecido da lugar a una gran canción por cuenta propia, en la que Parcels se recrean no solo en las armonías del estribillo, sino también en la repetición de la frase «holding on for something greater» y con la que elevan la canción hasta un clímax apoteósico. La versión original, no la del single, es incluso más emocionante.

En una entrevista con Parcels que publicaremos esta semana, el tecladista Louie Swain y el guitarrista Jules Crommelin nos cuentan que ‘Somethinggreater’ era la canción favorita de sus amigos cuando les mostraban a estos el nuevo material en el que habían estado trabajando. Otras canciones no les sonaban a los Parcels de siempre, pero esta sí. «Recuerdo enseñarle canciones del disco a algunos amigos y recibir muchos comentarios sobre lo mucho que hemos cambiado y lo poco que sonamos ya a Parcels», cuenta Louie. «Pero cuando llegaban a ‘Somethinggreater’ respiraban aliviados».

El título de ‘Somethinggreater’ esconde la historia de una relación que no ha podido materializarse en un momento del presente porque sus dos implicados no están preparados para estar juntos. «Ahora te dejo por el bien de los dos, y todo lo que puedo hacer es saber que nos podemos encontrar otra vez en algún momento», canta el vocalista Noah Hill, que «esperará» el tiempo que haga falta para que llegue a su vida «algo más grande, algo distinto».