RFTW: Adele, FKA twigs, Soleá Morente, Lorena Álvarez, María Escarmiento…

El de Adele es el lanzamiento más importante del día, pero lógicamente no el único. Hoy edita su nuevo álbum también Soleá Morente, Zahara reedita ‘La pareja tóxica‘ por su décimo aniversario y, entre quienes se han atrevido a publicar disco en el Día de Adele se encuentran Elbow, Holy Other, Robert PLant & Alison Krauss o Sting. También ven la luz nuevos epés de KAYTRANADA, Lorena Álvarez, María Escarmiento y Papa Topo.

Avanzan futuros lanzamientos largos los nuevos singles de Christina Aguilera, Big Thief, Arca (que publica hasta tres discos en diciembre), Cate Le Bon, Alice Glass o Vega, y FKA twigs presenta un single random que suena a banda sonora de James Bond cuando se desconoce qué ha pasado con su disco co-producido por El Guincho. Además, el artista de synth-pop e italo disco Kavinsky publica su primer single en ocho años.

En la playlist es posible escuchar nuevos temas de 100 gecs, la banda revelación shego, Maxwell, Kero Kero Bonito, Kacey Musgraves (una versión de Coldplay), The Wombats, Malamute, Fred again.., Ptazeta, A Place to Bury Strangers. Por otro lado, Kanye West lanza un corte inédito de ‘Donda‘ y sale una versión de ‘Everywhere’ de Fleetwood Mac por Anne-Marie y Niall Horan que mola… o no.



