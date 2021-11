AMA 2021: actuaciones de Bad Bunny y Julieta Venegas, BTS, Måneskin, Jennifer Lopez…

La gala de los American Music Awards se ha celebrado esta noche en Los Ángeles, con una Cardi B completamente histérica ejerciendo de maestra de ceremonias, como mínimo, en su monólogo de apertura y porque estaba «atacada» de los nervios en sus propias palabras.

El premio más preciado, el de Artista del año, se lo han llevado BTS, que han actuado dos veces para presentar su éxito ‘Butter’ y para sumarse a Coldplay en ‘My Universe’ en una actuación bastante errada en lo técnico. Olivia Rodrigo, que ha cantado ‘Traitor’, se ha llevado el premio a Artista revelación y Lil Nas X, ausente de la ceremonia como la también premiada Taylor Swift, el de Mejor vídeo por ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’. Bad Bunny, Drake o Kali Uchis también han recogido premios. El palmarés completo, aquí.

Entre las actuaciones destacadas de la noche, aparte de las de BTS, Coldplay y Olivia Rodrigo, ha despuntado claramente la puesta en escena futurista de Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy para presentar ‘LO SIENTO BB :/’, que a algunos internautas ha recordado al videoclip de ‘All is Full of Love’ de Björk. Por otro lado, Måneskin no han querido cantar ‘MAMMAMIA‘ sino que han optado por su versión de ‘Beggin’; Jennifer Lopez ha cantado la baladita orquestal ‘On My Way’, la canción principal de ‘Marry Me’, la película que protagoniza junto a Maluma, y Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak) han deslumbrado con su interpretación vocal de ‘Smokin’ Out the Window’.