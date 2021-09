Måneskin lanzarán su nuevo single ‘MAMMAMIA’ el 8 de octubre

Måneskin han anunciado su primer single original desde que ganaran Eurovisión el pasado mes de mayo. ‘MAMMAMIA’ sale el 8 de octubre con la portada que veréis abajo de estas líneas, puro Rolling Stones.

El título de ‘MAMMAMIA’ no puede ser más italiano pero lo gracioso es que el éxito de Måneskin ha supuesto que el grupo pueda ser considerado el mayor fenómeno eurovisivo desde ABBA… autores de una canción titulada casi igual, y justo en el año en que los suecos han vuelto.

- Publicidad -

Dispuestos a seguir comiéndose el mundo, Måneskin parece que pasan página de su buen disco ‘Teatro d’ira vol. I‘ cuando su versión de ‘Beggin’ de Four Seasons continúa entre las 20 canciones más escuchadas en Spotify a nivel global (11) y su single ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ se mantiene en el 44. No hay rastro en todo el top 100 de ‘ZITTI E BUONI’, la canción con la que Måneskin proclamaron su victoria en Eurovisión.

En los últimos meses, Måneskin han seguido elevando su perfil internacional colaborando con Iggy Pop en un remix de ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’. Además, Miley Cyrus les ha versionado.