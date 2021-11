Adele logra su 2º número 1 de discos en España con ’30’

A diferencia de lo que ha sucedido en Italia o Francia, ninguna estrella local ha contenido el disco de Adele y ’30’ es el número 1 de ventas en nuestro país. Se desconoce el número de copias despachadas, como es habitual, pero Sony no lo ha certificado aún como disco de oro. ’30’ ha sido número 1 en medio mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y una larga lista de mercados europeos, y se estima que en tan sólo 7 días ronda los 2 millones de unidades a nivel global.

Se trata del segundo número 1 en álbumes para Adele en España, tras el conseguido por ’25’. ’21’ quedó atascado en el número 2, posición que ocupó durante más de 20 semanas de frustración, pese a que en definitiva ganó a los puntos y fue certificado 5 veces platino en nuestro país. ’25’, pese al número 1, se quedó en el triple platino.

Además de ser top 1 en vinilos más vendidos en España, Adele demuestra una buena salud en streaming, y como muestra el número de veces que la encontramos esta semana en la lista de singles: ‘Easy on Me’ vuelve a ascender al top 12, igualando su máximo, ‘Oh My God’ entra al puesto 38, ‘Can I Get It’ es puesto 94 y ‘I Drink Wine’ llega al número 95. Un éxito para alguien que no es una reggaetonera, pese a que hay que recordar que ‘Hello’ llegó a ser número 1 directo en nuestro país.

El lanzamiento de Adele perjudica sobre todo a Sergio Dalma, que esta vez ha de conformarse con el puesto 2 con ‘Alegría’, mientras Bruce Sprinsgeen & The E Street Band queda en el número 3 con ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’. Los Secretos llegan al número 6 con ‘Desde que no nos vemos’ y Antonio Orozco es puesto 11 con ‘Pedacitos de mí’.

Se acerca la Navidad y es momento de que interesantes reediciones copen las listas. La de ‘Fever’ de Kylie Minogue llega al número 20, Oasis es puesto 31 con ‘Knebworth 1996’, Zahara puesto 39 con ‘La pareja tóxica’ y U2 puesto 76 con ‘Achtung Baby’.

Otras entradas son Robert Plant & Alison Krauss con ‘Raise the Roof’ en el puesto 45, WOS con ‘Oscuro éxtasis’ en el 47, Sting con ‘The Bridge’ en el 50 y Michael Bublé con ‘Christmas (10th Anniversary)’ en el 58.

Por último, si bien no menos importante, Lady Gaga llega al puesto 81 con la edición física al fin de ‘Dawn of Chromatica’ y en el 88 aparece ‘Aurora y Enrique’, lo nuevo de Soleá Morente, algo perjudicado por el streaming. Este disco de Soleá logra situarse en el top 32 del top 100 de vinilos.

