Shawn Mendes estrena su tema post ruptura ‘It’ll Be Okay’

Hace dos semanas medio Twitter dejó de creer en el amor cuando se hizo público que Shawn Mendes y Camila Cabello ponían fin a sus dos años de relación. A pesar de todo, ambos señalaban que “su amor como seres humanos es más fuerte que nunca”, por lo que seguirían siendo mejores amigos.

Hoy Shawn ha estrenado ‘It’ll Be Okay’, un tema post ruptura total dedicado a su ex Camila. Una balada sencilla que, a pesar del mensaje positivo del título, empieza fuerte: “¿Vamos a hacerlo? ¿Va a doler? Podemos intentar sedarlo, pero nunca funciona”… para después mostrar al canadiense roto por tener que resignarse a “vivir en un mundo en el que no coinciden”. En el estribillo de la canción renuncia a pelear por algo que les hace “no parar de sangrar” y que tampoco “tienen que arreglar”, ya que él le querrá “de todas las maneras y estará bien”.

Shawn no ha hablado sobre el motivo de la separación pero sí ha querido recordar el confinamiento junto a Camila en una entrevista para la revista Rollacoaster: ”Pasé casi toda esa parte de la pandemia en Miami con Camila y su familia. Fue muy hermoso y muy especial. Con frecuencia veo fotos de ese momento y adoro su simplicidad”.

Por su parte, Camila confesó en otra entrevista para un podcast estadounidense que sus problemas de salud mental le afectaban tanto en lo profesional como en lo personal”, lo que ha podido ser un factor clave para poner fin a su historia de amor.

Shawn Mendes tiene previsto actuar en España el 14 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 de mayo en el WiZink Center de Madrid, dentro de su gira mundial ‘Wonder’.