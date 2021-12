Dónde formarte para ser el artista revelación del mañana

Hace poco fuimos citados en Serrano para entrevistar a Maria Rodés y La Estrella de David con motivo de la edición de su notable disco en Elefant, ‘Contigo‘. En otras ocasiones hemos quedado con Maria y David en barrios más destartalados del centro de Madrid. ¿Qué nos aguardaba en la misteriosa dirección facilitada por su equipo de prensa? Algún asunto les ocupaba en la Escuela Universitaria de Artes TAI, a cuya puerta nos aguardaban.

Esta escuela que llena de luz y cultura como pocos edificios el madrileño barrio Salamanca es un espacio de vanguardia que se ha convertido en referencia para la formación en distintas disciplinas artísticas, como el cine, las artes visuales, las artes escénicas o la música. Entre sus invitados de honor, nombres que hacen fibrilar a cualquier aspirante a estrella, como David Lynch, John Waters (que ofreció una charla tan divertida como la que podéis ver bajo estas líneas), Julie Delpy, David Fincher o Isabel Coixet.

TAI conforma el mayor campus de artes de España, y además bastante céntrico en Madrid. Entre sus alumnos ya se ha podido contar con nombres que se han profesionalizado en el mundo de la música en los últimos años a una velocidad vertiginosa y a pesar de la pandemia, como ha sido el caso de nombres tan omnipresentes en los carteles de todos los festivales como Ginebras y Carolina Durante. Martín Vallhonrat, uno de los miembros más extrovertidos del grupo autor de ‘Cayetano’, fue alumni TAI antes de ser top 2 de ventas en España con su disco de debut, o anunciar que actuarían en el WiZink Center de Madrid como cabezas de cartel, cual estrellas internacionales.

Ginebras, que acumulan millones de escuchas para hits como ‘Paco y Carmela’ y ‘La típica canción’, han sido una de las sorpresas de la temporada gracias a su disco ‘Ya dormiré cuando me muera‘, que continuarán presentando a lo largo de 2022 en el FIB y en BBK Live, entre otros territorios. Su bajista Raquel López ha sido alumni de TAI, en concreto estudiando la diplomatura de Creación y Producción Musical, donde descubrió que lo que le gustaba en verdad era el bajo. Indica: «En TAI aprendimos mucho de géneros musicales, de armonía. Me sirvió para saber por dónde tirar, cómo hacer por ejemplo, una maqueta».

Al final, decidió abandonar Ingeniería Industrial para centrarse en su carrera artística: «TAI me ha dado una base muy importante para entenderlo todo mucho más y poder aprovecharlo. Hay un montón de cosas que he estudiado y que estoy viendo ahora cuando estamos en el estudio. Por ejemplo, ahora entiendo por qué Pau, mi productor, hace una cosa u otra. También en el momento de hablar con él de ciertas cosas, el lenguaje técnico que utilizamos o cuando estoy en un escenario con los técnicos. Del mismo modo, cuando existe algún problema, me encuentro con bastantes herramientas porque tengo una base de conocimientos. Y también, para componer o trasladar un tema de un tono a otro, lo tengo más fácil gracias a mi formación».

Otros artistas que han pasado por la TAI son Adrián Crespo, ganador de varios concursos y confirmado en la Flamenco Biënnale que se celebra en los Países Bajos y Bélgica; o Lia Luque, que ha estrenado un EP llamado ‘Desaparezco’ próximo en sonido a Natalia Lacunza y Ganges.

En cuanto a los docentes, los hay para todos los gustos, desde una orientación más histórica, como es el caso de Miguel Gil Ruiz (Enrique Morente, Los Bravos) y Miguel Rodríguez Astudillo (Paco de Lucía, Amistades Peligrosas, Ketama); hasta el jazz, como es el caso de Eduardo Rojo; pasando por la producción techno, electro y EBM de David Carratalá.