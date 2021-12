10 artistas imprescindibles en el cartel de Bilbao BBK Live 2022

2022 será el año de los «comebacks» festivaleros. Uno de los festivales que volverán a celebrarse el año que viene tras un par de temporadas ausente es Bilbao BBK Live, que aterrizará en Kobetamendi los días 7, 8 y 9 de julio y del que JENESAISPOP es medio colaborador. El festival ha puesto toda la «carne» en el asador para su regreso con un cartel que incorpora un mínimo de 10 cabezas de cartel, entre la letra grande y la no tan grande, sin que haya que subestimar la letra mediana y pequeña en absoluto.

Uno de los grandes reclamos de la edición de 2022 de Bilbao BBK Live es LCD Soundsystem, y no solo porque el grupo de James Murphy básicamente pueda presumir de uno de los directos más apoteósicos que se puedan ver a día de hoy en cualquier sitio, gracias a un repertorio que incluye hitazos como ‘Dance Yrself Clean’, ‘All My Friends’, ‘oh baby’ o ‘Daft Punk is Playing at My House’, sino también porque su cita en Kobetamendi será la única española de todo el año.

- Publicidad -

También el jueves actuarán Placebo, que vuelven justo en un momento en el que artistas como Alizzz se inspiran en su sonido. Los de Brian Molko publicarán un nuevo álbum llamado ‘Never Let Me Go’ en marzo que han venido presentando con singles como ‘Beautiful James’ que alternarán, es de esperar, con esos clásicos que les han llevado al Olimpo del rock, como ‘Every You Every Me’ o ‘Pure Morning’. Moderat, el dúo de tecno formado por Sascha Ring de Apparat y Gernot Bronsert y Sebastian Szary de Modeselektor, es otro de los nombres confirmados el mismo día. ‘MORE D4TA’, su nuevo show, supone además su regreso a los escenarios tras cuatro años de parón.

The Killers serán los grandes «headliners» del viernes. A la par que continúan en las listas de éxitos con ‘Mr. Brightside’, el gran clásico del rock del siglo XXI, como si no hubieran pasado casi 20 años desde su lanzamiento, los de Brandon Flowers parecen incapaces de publicar disco malo y el último, ‘Pressure Machine‘, ha resultado ser uno de los más inspirados de su carrera aunque los Grammys no se hayan acordado. Asimismo, la superestrella belga Stromae visitará Kobetamendi el viernes para presentar su recién anunciado disco ‘Multitudes‘, el primero en 9 añazos.

- Publicidad -

El sábado será un día potentísimo en Bilbao BBK Live en lo que a cabezas de cartel se refiere. No se sabe si M.I.A. llegará a Bilbao con disco nuevo bajo el brazo; desde luego parece distraída con proyectos menos ambiciosos, pero siempre es buen momento de escuchar todos los hitazos que ha sido capaz de publicar a lo largo de su carrera, desde ‘Arular’ hasta ‘AIM’ pasando por las idas de olla totales de ‘Kala‘ o ‘Matangi‘. Quien sí presentará álbum es J Balvin: ‘JOSE‘ no es el mejor disco de su carrera pero nadie puede discutir que el colombiano cuenta con un repertorio histórico de hits que quita el hipo.

Acostumbradímos ya a actuar en España, Pet Shop Boys se subirán al escenario de Bilbao BBK Live el sábado para desplegar un catálogo de hits de synth-pop y tecno-pop que abarca 40 años. No solo ‘Always on My Mind’, ‘West End Girls’, ‘It’s a Sin’ sino también producciones relativamente recientes como ‘Groovy’, ‘Love is a Bourgeois Construct’ o ‘Love etc.’ han nutrido una de las mejores discografías del pop de todos los tiempos.

Nathy Peluso es otra de las confirmaciones destacadas del sábado. Mucho ha llovido desde los tiempos en que la cantante argentina afincada en Barcelona fascinaba a la audiencia ‘La Sandunguera’: hoy es toda una superestrella de la música latina que gana Latin GRAMMYs gracias a su debut ‘Calambre‘ y colabora con gente como Christina Aguilera. Una versión salsera de ‘Vivir así es morir de amor’ de Camilo Sesto es su último proyecto. El mismo día, Four Tet traerá a Bilbao su electrónica preciosista, aclamada por discos como ‘Rounds’ o ‘New Energy‘. Las entradas para el festival ya están a la venta.