Rigoberta Bandini, única entrada eurovisiva en la lista oficial española

El remix de ‘Mon Amour’ de Zzoilo y Aitana vuelve a ser número 1 en España tras el paréntesis de Bizarrap y Morad de la semana anterior. ‘Mon Amour’ ya está certificado como 5 veces platino.

La entrada más fuerte es ‘Pelele’ de Morad, que llega directa al puesto 5, pero quizá es más noticiable, dado que Morad tiene hasta 5 canciones en el top 100, la segunda entrada más fuerte de la semana. Esta corresponde a Rigoberta Bandini. La artista revelación logra llegar por primera vez al top 100 español oficial. Pese a que varios de sus singles tienen streamings suficientes para ser disco de oro, en concreto ‘In Spain We Call It Soledad’, ‘Perra’ y ‘Too Many Drugs’, la cantante nunca había llegado al top 100 oficial, cosa que sí consigue ahora con ‘Ay mama’, que es entrada directa al puesto 57.





Además, ‘Ay mama’ es la única de las canciones que aspiran a representar a España en Eurovisión que aparecen en todo el top 100. Quienes más cerca han quedado de llegar al top 100 han sido Tanxugueiras con ‘Terra’, pues han estado varios días dentro del top 200 de Spotify España, pero sin lograr streamings ni descargas suficientes para llegar al top 100.

La única entrada restante ajena a la Navidad es la de la sesión de Tiago PZK con Bizarrap, directa al puesto 87. Lo demás son subidas destacadas, reentradas o entradas relacionadas con la Navidad.

Destacan como siempre Mariah Carey y Wham! ‘All I Want for Christmas Is You’ sube del puesto 14 al 7, sin superar su cumbre de top 4, pero sí el triple platino en nuestro país; y ‘Last Christmas’ asciende al top 19 este año tras haber sido número 9 en otras ocasiones. Es platino.

Otras apariciones son ‘Sleigh Ride’ de Ronettes en el 47, ‘Holly Jolly Christmas’ de Michael Bublé en el 64 (Bublé también tiene ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ en el puesto 29), ‘It’s the Most Wonderful Time…’ de Andy Williams en el 73, ’Santa Claus Is Coming to Town’ en el 76, ‘Feliz Navidad’ de Jose Feliciano en el 77, ‘Christmas Tree Farm’ de Taylor Swift en el 83 y ‘Mistletoe’ de Justin Bieber en el 98. También continúan en lista otros villancicos como ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande en el 39 o ‘Rocking Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee en el 68.