Los Reyes de la Navidad 2021 en España: mucho ‘Sanz’ y poco ABBA

A medida que se acerca la fecha de Reyes y baja el número de novedades musicales, se aprecia perfectamente en Promusicae quiénes son los artistas que más se están beneficiando de la Navidad, pues aunque parezca mentira, sí, continúan regalándose discos. El gran ganador está resultando, como era de prever, Alejandro Sanz con ‘Sanz’, que continúa en el número 1 de lo más vendido en la semana del 24 al 30 de diciembre.

Le sigue Leiva en el puesto 2 con ‘Cuando te muerdes el labio’ y Adele en un nada desdeñable puesto 3 para tratarse de un artista internacional con ’30’. Ed Sheeran aparece por los pelos en el top 10, donde destacan las subidas esta semana de Medina Azahara con ‘Llegó el día’, al puesto 5; y de C. Tangana con ‘El Madrileño’, del número 17 al número 7 gracias al aumento de ventas de su vinilo. El top 10 queda así en una de las semanas tan competitivas del año:

1 (1) Alejandro Sanz / Sanz

2 (2) Leiva / Cuando te muerdes el labio

3 (3) Adele / 30

4 (4) Fito y Fitipaldis / Cada vez cadáver

5 (11) Medina Azahara / Llegó el día

6 (5) Dani Martín / No, no vuelve

7 (17) C Tangana / El madrileño

8 (6) Vetusta Morla / Cable a Tierra

9 (10) Rauw Alejandro / Vice versa

10 (7) Ed Sheeran / =

Cae del top 10 el disco de Sergio Dalma ‘Alegría’, además sin certificación de oro, cuando en otras ocasiones ha sido él el rey de la Navidad, y también llama la atención el funcionamiento modesto del disco de ABBA en España: ‘Voyage’ es ahora mismo puesto 37 en nuestro país y parece lejos del disco de oro. En otros países como Australia, Reino Unido u Holanda, el funcionamiento de ‘Voyage’ ha sido mucho más espectacular, llegando incluso a ser lo 1º, 3º y 4º más vendido de todo el año, respectivamente.

En cuanto a nuevas entradas, la única la protagoniza la banda sonora de ‘Encanto’, que aparece en el número 49.