La saga de ‘Dawn FM’ continúa con los vídeos de la versión ‘Alternate World’

Hace tan sólo 7 días que The Weeknd lanzaba su esperado álbum ‘Dawn FM’, que se ha convertido en nuestro disco de la semana y ya se consolida como uno de los grandes estrenos del año, sobrepasando las 200 millones de reproducciones en Spotify.

Siendo el centro de atención por la muy buena recepción del disco por parte de la crítica, Abel Tesfaye ha decidido sacar cuanto antes y por sorpresa ‘Dawn FM (Alternate World)’, una versión, como su nombre indica “alternativa”, donde incluye los remixes de ‘Sacrifice’ junto a Swedish House Mafia y ‘Take My Breath’ con la colaboración del dúo Agents of Time, además del single del año pasado ‘Moth To A Flame’.

No contento con eso, esta semana ha compartido los vídeos de estos nuevos remixes y el vídeo ‘Gasoline’, tema que se encuentra 4º lugar en la playlist ‘Today’s Top Hits’.

‘Gasoline’ muestra al viejo The Weeknd en medio de una atmósfera retro-futurista, rodeado de lirios (flores comúnmente usadas en los funerales) y una multitud danzante en el purgatorio. Se enfrenta con su versión actual, quien le acaba destrozando y matando, ya que sólo puede quedar uno en este multiverso.

En el vídeo de ‘Take My Breath (Remix)’, el canadiense se encuentra con una chica en medio de una rave llena de luces epilépticas que tanto están caracterizando la estética de esta entrega de vídeos. Ambos necesitan tomar oxígeno por medio para poder continuar con la fiesta. Finalmente esta chica le estrangula con su pelo hasta dejarle sin aliento y despierta de repente en un pista de baile. Esta escena se enlaza con el inicio del vídeo de ‘Sacrifice’, donde el cantante se vuelve prisionero. Sin embargo, la continuación en este ‘Alternate World’ es otra.

‘Sacrifice (Remix)’ se desliga parcialmente de la estética oscura y tenebrosa, arrojando un poco de luz y trayendo colores más vivos y dinámicos. The Weeknd se adentra con Swedish House Mafia en una pista de baloncesto donde un grupo de personas están bailando Vogue y acaban siendo poseídas por un ente que les lleva a levitar en medio de una euforia total.

Todo apunta a que ‘Dawn FM’ forma parte de una trilogía junto a su predecesor ‘After Hours’. “Me pregunto ¿sabíais que estáis experimentando una nueva trilogía?”, escribía a sus fans en Twitter hace unos días. Muchos creen que su próximo trabajo se centrará en el destino final de The Weeknd que se decidirá después de pasar por este purgatorio y llegado el amanecer. ¿Irá al cielo o al infierno?