Marc Seguí pide «perdón y tiempo» reiteradamente en La Resistencia por sus viejos tuits

Marc Seguí ha acudido a La Resistencia para promocionar su notable disco ‘Pinta y colorea’, pero sobre todo para hablar sobre la polémica de los viejos tuits machistas y homófobos que publicó en 2017. El programa desconocía la polémica y, tras anunciar a Seguí como invitado, se enfrentaba a multitud de críticas y mensajes que sugerían la «cancelación» de la entrevista.

Durante su charla con Broncano, Seguí pide disculpas reiteradas veces por haber publicado dichos tuits y «tiempo para que me vayáis conociendo un poco mejor». El autor de ‘Tiroteo’ señala que «yo nunca he pensado de esa manera» y que publicó aquellos tuits para llamar la atención, animado por unos amigos que habían publicado mensajes similares.

El cantante explica que «hace un par de años era un chaval que no quería estudiar y que no tenía aspiraciones en la vida, estaba todo el día en la calle fumando, no hacía nada bien, solo la liaba y hacía el tonto» y que «con esos tuits buscaba atención», la cual recibió, sin pensar que terminaría dedicándose a la música y estos mensajes saldrían a la luz.

En la entrevista surge el tema de la cultura de la cancelación, con la que Seguí comulga porque ve que representa «un movimiento necesario», si bien Broncano reconoce que no todas las polémicas son iguales y promete invitar a Seguí al programa en unos años si no ha seguido publicando tuits tan «feos y horribles» como los que han levantado la polémica.

Presentador e invitado navegan la entrevista como pueden: Broncano devanea entre la moderación y el juicio de valor, en sintonía con el tono cercano y desenfadado del programa e incluso recurriendo a unas pocas descalificaciones tipo «gilipollas» dirigidas al invitado en tono de broma; y Seguí sortea una ristra de comentarios a todas luces humillantes con una sonrisa incómoda en la cara. Al final canta una canción a capela.