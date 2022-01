Adele, Bruno Mars y Katy Perry confirman que Las Vegas es el lugar de moda

Parece mentira que en 2021 toque de hablar de Las Vegas como si fueran los años 70, pero de un tiempo a esta parte la capital de Nevada se ha convertido en el destino predilecto de una serie de artistas de gran éxito comercial que buscan otro tipo de propuesta de directo. Bruno Mars ha sido el último en anunciar residencia en Las Vegas junto a Anderson .Paak dentro de su proyecto conjunto Silk Sonic, con el que ha obtenido un macrohit del tamaño de ‘Leave the Door Open’; y de hecho Mars ya protagonizó solo su propia residencia entre los años 2016 y 2019.

Actualmente, Katy Perry está presentando su propia residencia en Las Vegas, tan espectacular, vistosa y camp como se esperaba, y el sitio está tan de moda que Katy presentará el concierto a través de Saturday Night Live este fin de semana. Y a finales de este mes será Adele quien se embarque en su propia residencia en Las Vegas, con una serie de conciertos que durará tres meses. Vale que la música de Adele es más para adultos que para la generación TikTok, pero no solo los adultos pueden estar escuchando ahora mismo ‘Easy on Me’, actualmente la canción más exitosa en TODO el mundo.

Cuando hace unos años un artista actuaba dentro de una serie de conciertos continuos en Las Vegas se consideraba que allanaba el terreno para el fin de su carrera. Actuar en Las Vegas era, a ojos del público, sinónimo de retirarse de la música, de estar acabado. Y aunque es cierto que las residencias de Céline Dion, Elton Jonn, Shania Twain o Cher, a la que JENESAISPOP tuvo oportunidad de ver en directo; fueron muy exitosas, también lo es que estos artistas actuaron en Las Vegas porque se encontraban en el ocaso de su etapa comercial. Se consideraba que eran «legacy artists» porque atraían a sus conciertos a un público veterano que había seguido desde siempre su trayectoria pero también eran incapaces de renovar su carrera con nuevos discos o singles de éxito que conquistaran a la gente joven.

En un momento la tendencia de Las Vegas empezó a cambiar hasta la situación en la que nos encontramos, y en este caso hay que hablar sin duda de Britney Spears, a quien se atribuye haber revolucionado la cultura de Las Vegas con su residencia ‘Piece of Me’, que tuvo lugar entre 2013 y 2019. Hace tiempo que Britney no lo peta comercialmente como antes, pero tampoco ha llegado a ser una «artista de legado» todavía, como demuestra por el ejemplo el éxito paulatino de ‘Work Bitch‘; y además su público sigue siendo eminentemente joven, pues ella también lo es (tenía 32 años cuando arrancó la residencia). ‘Piece of Me’ atrajo a millones de jóvenes a Las Vegas y, desde entonces, la ciudad no ha dejado de recibir a artistas veteranos o que lo son relativamente pero que de ninguna manera se puede considerar que estén acabados, como Jennifer Lopez, Calvin Harris, Mariah Carey o incluso una Lady Gaga que no puede estar más en boga sobre todo por sus últimos pasos cinematográficos.

Son varias las razones por las que los artistas se sienten atraídos por ofrecer conciertos continuos en Las Vegas. Son espectáculos enormemente lucrativos porque forman parte de una «experiencia» completa de turismo, consumo y diversión en la ciudad, pero también porque, al ser fijos, ofrecen el aliciente de ser shows mucho más elaborados de lo que permite una gira al uso. En este sentido, los artistas se ahorran el cansancio de las giras, los viajes de país en país y de hotel en hotel y algunos incluso pensarán que se «han ganado» que sea el público que acuda a verlos y no al revés, y en el caso de artistas como Jennifer Lopez o Christina Aguilera, que para empezar han hecho pocas giras internacionales, suman un atractivo nada desdeñable a su perfil como performers.

Hay alguien que sale perdiendo en la moda de las residencias en Las Vegas: el público mayoritario que no puede viajar a Estados Unidos y gastarse un riñón para asistir al concierto de su artista favorito. Pero en estos tiempos de gran incertidumbre causada por la pandemia, en los que The Weeknd y Justin Bieber confirman giras a 800 años vista y el título de la gira de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa se ha cumplido cual premonición, pues ho hay manera que la gira arranque de tanto que se está postergando, hay una serie de artistas que buscan arriesgarse lo menos posible y, de paso, ofrecer espectáculos de calidad sin necesidad de viajar de un lado para otro. Un único país vacunado y seguro es mejor que 50 países que suman datos más inciertos.