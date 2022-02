Este martes se han anunciado las nominaciones a los Oscar, que se entregan el próximo 27 de marzo. Por la categoría de Mejor película compiten ‘Belfast‘, ‘CODA’, ‘No mires arriba‘, ‘Drive My Car‘, ‘Dune‘, ‘El método Williams’, ‘Licorice Pizza’, ‘El callejón de las almas perdidas‘, ‘El poder del perro’ y ‘West Side Story‘. En concreto, parten como favoritas ‘El poder del perro’ con 12 nominaciones, ‘Dune’ con 10 y ‘Belfast’ con 7.

Javier Bardem y Penélope Cruz están nominados en las categorías interpretativas principales, pero efectivamente ninguna de las películas por las que han recibido nominaciones aspira a la categoría principal, ni ‘Madres paralelas‘ ni ‘Ser los Ricardos’.

- Publicidad -

Por otro lado, sorprendentemente Lady Gaga no ha obtenido nominaciones por su papel en ‘La casa Gucci‘ pese a haber gustado tanto en los Globos de Oro como en los BAFTA, y esta cinta tampoco es de las más aclamadas en las nominaciones: aspira a Mejor maquillaje y peluquería.

En los apartados musicales obtienen nominaciones Billie Eilish y Beyoncé por sus canciones para ‘Sin tiempo para morir‘ y ‘El método Williams’, respectivamente, y el español Alberto Iglesias recibe su cuarta nominación a los Oscar por la banda sonora de ‘Madres paralelas’. En esta categoría compite también Jonny Greenwood de Radiohead por la música de ‘El poder del perro’.

Mejor película

- Publicidad -

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor dirección

Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – El Poder del Perro

Steven Spielberg – West Side Story

Mejor actor protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – El poder del perro

Andrew Garfield – Tick Tick Boom

Will Smith – El método Williams

Denzel Washington – Macbeth

Mejor actriz protagonista

Jessica Chastain – Los Ojos De Tammy Faye

Penélope Cruz – Madres Paralelas

Nicole Kidman – Ser Los Ricardo

Olivia Colman – La Hija Oscura

Kristen Stewart – Spencer

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Aunjanue Ellis – (El Método Williams)

Mejor actor de reparto

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Troy Kotsur (CODA)

Ciarán Hinds (Belfast)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Mejor guion original

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

Mejor guion adaptado

Jane Campion (El poder del perro)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth (Dune)

Sian Heder (CODA)

Maggie Gyllenhaal (La hija perdida)

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe (Drive My Car)

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Los Mitcher

Contra las máquinas

Rayay

El Último Dragón

Luca

Mejor corto animado

El limpiaparabrisas

Affais Of TheArt

Bestia

Boxballet

Robin Robin

Mejor corto

The Dress

Alakachuu

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Mejor guion adaptado

Coda

Drive My Car

Dune

La Hija Oscura

El Poder del Perro

Mejor sonido

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

Mejor banda sonora original

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

Mejor canción original

Be Alive – El método Williams

Dos Oruguitas – Encanto

No Time To Die – Sin tiempo para morir

Down to Joy – Belfast

Somehow You Do – 4 días

Mejor edición

No mires arriba

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick… Boom!

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

El Rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los Ojos de Tammy Faye

La Casa Gucci