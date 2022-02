BANKS detalla su disco y suena al primer Kanye para bien en su nuevo single

BANKS, la artista que nos enamorara con los excelentes singles de dark pop ‘Begging for Thread’ y ‘Gemini Feed’, y con álbumes de la calidad de ‘Goddess‘, da detalles al fin de su cuarto álbum de estudio. ‘Serpentina’ saldrá el 8 de abril con un tracklist que incluirá 13 pistas, entre las cuales aparecen los singles ‘Skinnydipped’ y ‘The Devil’.

Hoy ve la luz el tercero, ‘Holding Back’, que trae un sonido que curiosamente recuerda al de los primeros discos de Kanye West. En ‘Serpentina’, BANKS se ha inspirado en las melodías del góspel que le inspiraban de joven, y el gancho principal de ‘Holding Back’ es una melodía apitufada que parece sampleada de un viejo tema de soul de los años 60 o 70, pero que en realidad es original.

La producción de ‘Holding Back’ es excelente y corre a cargo principalmente de la productora iraní TĀLĀ, que envuelve la voz de BANKS con una manta de distorsiones electrónicas.

El álbum traerá sonidos luminosos nuevos para BANKS, pero a la vez esconderá una «bestia debajo» de toda esa luminosidad, y esta descripción encaja con el sonido de ‘Holding Back’, cuyo sonido devanea entre la luz y la oscuridad. BANKS la ha presentado en la tele, como veréis bajo estas líneas.

1. Misunderstood

2. Meteorite

3. Fuck Love

4. Deadend

5. Holding Back

6. The Devil

7. Skinnydipped

8. Burn

9. Birds By The Sea

10. Spirit (feat. Samoht

11. Anything 4 U

12. Unleavable

13. I Still Love You