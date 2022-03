«No quiero llevar un bozal», «nadie me puede prohibir ladrar», «solo pido ir sin correa a pasear»… ‘Perra’ de Rigoberta Bandini promete ser uno de los himnos que se escucharán en las calles durante la jornada del 8 de marzo de hoy, Día Internacional de la Mujer.

La canción es noticia hoy por otro motivo: Leticia Sabater la ha versionado y presentado en directo. Como informa FormulaTV, la autora de ‘La Salchipapa’ ha participado en la versión de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ que organiza cada jueves la discoteca CuenaClub de Madrid, y su elección musical ha sido el éxito de Rigoberta Bandini. Leticia ha actuado disfrazada como manda el concurso original. El vídeo que comparte CuencaClub alterna imágenes de la performance de Leticia con otras de su paso por el estudio para grabar la versión.

- Publicidad -

Antes de la actuación de Leticia, la sala Tirso ha emitido un vídeo de presentación, en el que la autora de ‘Mi vida es mía‘ ha aludido a su naturaleza polifacética, y ha asegurado que «se podría decir que soy la Madonna de España, porque nunca dejo de reinventarme». Razón no le falta: cuando no participa en ‘Supervivientes’ sale en un tráiler de Netflix y cuando no, saca el villancico más esperado del año. Y ahora se ha disfrazado de «perra».

- Publicidad -