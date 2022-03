‘Alone Together’: Charli XCX, de la hiperactividad al llanto

‘Vroom Vroom‘, ‘Number 1 Angel‘, ‘Pop 2‘, singles sueltos como ‘After the Afterparty’, ‘Boys’ y muchos otros, su álbum ‘Charli’… Todas estas decenas de canciones no produjeron que Charli XCX llegara a la pandemia ni exprimida ni agotada. Ni corta ni perezosa, decidió anunciar un disco que grabaría en el confinamiento duro durante 40 días. Como todos sus fans saben, aquel proyecto resultó en ‘how i’m feeling now‘, un álbum que acabó siendo nominado al Mercury.

Las redes se llenaron de elogios hacia Charlotte Emma Aitchison por su productividad. Mientras la humanidad se obsesionaba con hacer acopio de papel higiénico y levadura, y poco más, ella continuaba trabajando desde su casa en Los Ángeles. ‘Alone Together’, el documental que Filmin estrena este viernes 25 de marzo, muestra la grabación de este disco en 2020, revelando que el proceso tampoco es que fuera un camino de rosas.

- Publicidad -

Los californianos Bradley & Pablo, que han trabajado con Kanye West, Harry Styles y Rosalía, han sido los responsables de organizar las imágenes de este documental a partir de los vídeos caseros grabados por la propia Charli XCX y los aportados por sus seguidores. Algunos de los vídeos son verticales, pues proceden de sus lives, Stories y convocatorias online. Sus fans también han aportado 5000 clips de sí mismos y de los Zooms -además de 2000 portadas y 3000 remixes para complementar el proyecto-.

‘Alone Together’ retrata por tanto hasta qué punto Charli XCX sirvió de nexo de unión para una comunidad -sobre todo LGTB- durante la pandemia. El documental comienza explicando que sobre todo desde ‘Vroom Vroom’ la comunidad LGTB+ ha servido de refugio a la artista para aceptarse a sí misma y superar sus inseguridades, a través de una crisis de identidad que desgraciadamente se prolonga hasta nuestros días, cuando acaba de publicar su nuevo álbum ‘Crash’ (nuestro «Disco de la Semana»).

- Publicidad -

La artista llora frente a la cámara, sube Stories inquietantes que ponen en alerta a su familia, siente que «nunca es suficiente», se declara adicta a «pensar en lo siguiente», sufre de lo lindo por terminar este álbum a tiempo… y se aburre en cuanto lo termina, siendo al menos capaz de reírse de ese aspecto hiperactivo de sí misma.

‘Alone Together’ es el «cómo se hizo» de un disco tan sólido e interesante como ‘how i’m feeling now’, dando cuenta de hasta qué punto se implicó técnicamente en él y para qué necesitó ayuda. Por un lado, la vemos editando y tratando tomas vocales ella sola. Por otro, A.G. Cook es quien le manda por correo los micros y el material técnico que necesita porque ella reconoce no tener ni idea. El documental no es muy riguroso en el proceso creativo, en el sentido de que en un momento vemos a Aitchison agobiada por que solo tiene 2 canciones para el proyecto, y poco después este aparece terminado a tiempo. Es como si, para poder acabarlo, la artista hubiera tenido que parar las grabaciones y esa parte por tanto no estuviera filmada.

Lo que nos ofrece a cambio son dos cosas. En primer lugar, todo esto es un reencuentro para todos con aquellos días en que no sabíamos ni en qué día vivíamos ni qué hacer con la basura. En segundo, muestra a una Charli XCX llena de contradicciones, un minuto sufriendo una ansiedad insoportable, al siguiente dándolo todo disfrazada de mamarracha delante de un croma. Es fácil deducir por qué es una voz para mucha gente, pues contradicciones entre la baja autoestima y el egocentrismo las tenemos todos y su desnudo frente a las cámaras es prueba de su autenticidad. Más difícil tiene que ser asumir que por muchas decenas de temazos que construyas, vas a tener que seguir probando a diario que eres una autora válida. Yo en su lugar estaría llorando todo el rato.