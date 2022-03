Las mejores canciones de marzo 2022

Cuando estamos a punto de cerrar un nuevo mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento. Esta es la playlist que va dando pistas de lo que encontraremos en nuestra lista de mejores canciones de 2022, y esta vez hay una gran comunión entre nuestra propuesta y lo que votáis el público cada semana. Es decir, comenzamos con Rosalía y Florence + the Machine.

Recientemente hemos entrevistado a Julieta Venegas con motivo de su nuevo temazo ‘Mismo Amor’ y es ahora mismo nuestro Disco de la Semana ‘LABYRINTHITIS’ de Destroyer. Por un lado, entre las apuestas revelación nacionales destacamos a Laura Sam y Juan Escribano, mariagrep, Salvatge Cor, Licus y Luna Valle, además de a Ofrenda Floral, que tienen nuevo álbum, ‘Las espinas‘.

Por otro, entre los artistas internacionales que nos han sorprendido, Charlotte Adigéry, Em Beihold, Daisy the Great o la representante sueca de Eurovisión, Cornelia Jakobs. Desde México presentamos a Pehuenche con su preciosa canción, ‘Brillando’, junto a Carlos Sadness.

También hay nuevos singles de habituales del site como Normani, Fontaines DC, Natalia Lacunza, el madrileño Pshycotic Beats y Residente con Ibeyi en un viral en respuesta a Childish Gambino. Entre los descubrimientos del JNSP Song Contest de los foros, además de algunos de los nombres ya mencionados, los suecos KÅRP, el nombre que necesitaban quienes echaran de menos a The Knife.

Rosalía / Saoko

Florence + the Machine / My Love

Julieta Venegas / Mismo Amor

Destroyer / It Takes a Thief

mariagrep / Tirita

Boy Harsher, Boan / Machina

Charlotte Adigéry, Bolis Pupul / Blenda

Cornelia Jakobs / Hold Me Closer

Salvatge Cor / com estimar un mirall

Pehuenche, Carlos Sadness / Brillando

Omah Lay, Justin Bieber / Attention

Natalia Lacunza / Muchas cosas

Em Beihold / Numb Little Bug

Normani / Fair

Charli XCX / Baby

Laura Sam, Juan Escribano / No quiero ser yo

Residente, Ibeyi / This Is Not America

Fontaines DC / Skinty Fia

Daisy the Great / Cry in the Mirror

Licus / Quan era un humanoide

LUNA Ki / Voy a morir

Amaia / Bienvenidos al show

Luna Valle / Tardas mucho en contestar

Pshycotic Beats / Hammering Noises

KÅRP / It Looks Bad

Ofrenda floral / El iglú

Playlist: Mejores Canciones de marzo 2022