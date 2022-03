Muere Tom Parker de The Wanted a los 33 años

Tom Parker, uno de los miembros de The Wanted, ha fallecido finalmente a los 33 años a consecuencia del tumor cerebral que ya se sabía que sufría. La reunión de The Wanted tras 7 años de parón estuvo marcada el año pasado por su lucha contra la enfermedad, para la cual organizaron un concierto benéfico.

La noticia se ha confirmado a través del Instagram de su esposa Kelsey, con la que tenía dos hijos. «Con el peor de los pesares confirmamos que Tom ha fallecido en paz hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa ni su enérgica presencia. Estamos agradecidos del amor y el apoyo tan efusivos que hemos recibido y pedimos que todos nos unamos para que la luz de Tom continúe iluminando a sus hijos. Gracias a todos los que le han apoyado en su lucha, peleó hasta el final. Estoy muy orgullosa».

The Wanted debutaron siendo número 1 en Reino Unido con su tema ‘All Time Low’. A día de hoy cuentan con dos macrohits, como fueron ‘Glad You Came’, también número 1 en UK, y ‘Chasing the Sun’. ‘Glad You Came’ en concreto supera los 500 millones de streamings solo en Spotify. Presentaba el segundo álbum de The Wanted.

Los 3 discos de la banda, editados entre 2010 y 2013, fueron top 10 en las islas británicas, siendo los dos primeros disco de platino. El tercero contuvo otros hits como ‘I Found You’ y ‘Walks Like Rihanna’. Para su greatest hits del año pasado presentaron el tema ‘Rule the World’.









