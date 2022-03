Madonna se aferra a 070 Shake en el nuevo vídeo-remix de ‘Frozen’

Madonna está intentando capitalizar el éxito del remix de ‘Frozen’ de Sickick en TikTok lanzando sus propios remixes. Algo que siempre presentó así, en plural.

En el primero, aparecía un nuevo verso de Fireboy DML, en los últimos tiempos arrasando en UK por su colaboración junto a Ed Sheeran ‘Peru’. Madonna y Fireboy DML estrenaban vídeo para la nueva versión de ‘Frozen’, sin mucha química, y lo cierto es que su versión conjunta no ha podido pasar más desapercibida. El nuevo intento -que no el último- viene de mano de 070 Shake.

070 Shake es el proyecto de Danielle Balbuena. La autora de ‘Modus Vivendi‘ pasaba por nuestro especial de mejores canciones de 2020 con ‘Guilty Conscience‘. Madonna ha escrito en Instagram que 070 Shake es una de sus «artistas favoritas».

En esta nueva versión, la estructura es diferente y 070 Shake canta sobre la base principal de Sickick, en modo freestyle, generando un minúsculo estribillo en su parte «I feel close enough to heaven / To go, to stay, to leave, to pray». También aparece una referencia consciente o no a ‘Levitating’ de Dua Lipa, que también contó con su remix junto a Madonna. El vídeo sí es claramente mejor que el de Fireboy DML, lo cual tampoco es que fuera muy difícil. No falta una nueva tanda de cucamonas pero ambas parecen más entregadas al mensaje de la canción, cualquiera que sea a estas alturas, y esas nuevas imágenes de M conduciendo un coche de manera temeraria emparentan con el vídeo de ‘What It Feels Like For a Girl’.

En aquel caso fue su entonces marido, el director de cine Guy Ritchie, quien dirigió el clip. Y lo curioso es que también fue para una remezcla, no para la canción tal cual aparecía en el álbum ‘Music’. El videoclip fue censurado por su componente violento, si bien hoy se encuentra en su canal oficial de Youtube.