Rigoberta Bandini también es actriz y sus películas están en plataformas

En 2020, tras el impacto que supuso la escucha de ‘In Spain We Call It Soledad’, muchos tecleamos lo mismo en los buscadores: “Rigoberta Bandini biografía”. Además de conocer que la cantante no era de origen italiano ni sus padres fans de la premio Nobel guatemalteca, descubrimos que Paula Ribó –su verdadero nombre- tenía un pasado como actriz. Primero de doblaje, y luego como intérprete. Ha hecho teatro, televisión (en tv3) y dos películas. La primera, ‘Searching for Meritxell’ (2014), tuvo cierta repercusión durante la (efímera) moda del cine low cost. De la segunda, ‘Quién eres’ (2017), poco se sabía. Hasta ahora.

‘Searching for Meritxell’ (Filmin) fue el debut de Burnin’ Percebes, el dúo formado por Fernando Martínez y Juan González, autores de la reciente y muy recomendable ‘La reina de los lagartos’ (también disponible en Filmin). En la película participan algunos de los más conocidos representantes del posthumor (otra etiqueta ya gastada) como Venga Monjas o Miguel Noguera, y unos principiantes David Pareja y Paula Ribó.

Vista en 2022, tras el bum de ‘Ay mama’, lo que más sorprende del debut cinematográfico de la Bandini es que empezó “sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”. La actriz interpreta a una camgirl y, como si fuera un guiño del destino, aparece con una teta fuera en la primera secuencia del filme. Además, en la película también actúa (en una “gloriosa” escena en un glory hole) su actual pareja, Esteban Navarro, de Venga Monjas. ¿Se conocerían en este rodaje?

‘Searching for Meritxell’ es un buen ejemplo de ese humor absurdo y esquinado, ese costumbrismo surrealista, que tanto aire renovado ha insuflado a la comedia en España, y tanta caspa y olor a cerrado le ha quitado. Bandini, que además de camgirl lleva al “hijo del diablo” en sus entrañas, no desentona en un reparto compuesto fundamentalmente por cómicos. Mantiene el tipo dentro de un tono interpretativo naturalista y desenfadado, con mucha improvisación, además de protagonizar una larga secuencia de coqueteo lésbico bastante divertida.

‘Quién eres’ (Filmin, Prime Video) también se mueve dentro del cine de bajo presupuesto. Es lo único que la emparenta con ‘Searching for Meritxell’. La ópera prima de Javier Alba es un thriller psicológico con aspecto de trabajo de fin de curso o de filme amateur financiado por amigos y familiares. Lo mejor que se puede decir de la película es que tiene una atmósfera de misterio bastante lograda. Lo peor, todo lo demás: un ritmo errático, unos personajes fatal dibujados cuyas motivaciones no se entienden, unos diálogos pretenciosos e involuntariamente paródicos, una historia llena de tópicos y lugares comunes, unas interpretaciones nivel grupo de teatro de jubilados…

Rigoberta es la protagonista absoluta, y no me extrañaría que al ver el resultado decidiera centrarse en la música. Algo así desanima a cualquiera. Aunque eso sí, poco puede hacer para defender un personaje tan mal escrito. La cantante interpreta a una joven deprimida que, tras discutir con su compañera de piso, decide irse de fin de semana a una casa aislada en el campo con un tío al que acaba de conocer en internet. El típico personaje turbio que todos los espectadores vemos que no es trigo limpio. Menos ella, claro.

A partir de ahí comienza una “espiral de terror” donde todo se ve venir cinco minutos antes de que pase. Y lo que no se ve venir, lo que pretende ser desconcertante, no tiene sentido. Bandini muestra la expresividad de un palo y la película la capacidad de sorpresa de un semáforo. En IMDB pone que el mismo equipo está preparando una nueva película, ‘Contornos’. Pero me da la impresión de que, tras el éxito musical de Rigoberta, ese proyecto tiene menos futuro que Will Smith en la próxima gala de los Oscar.