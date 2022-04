Interpol «terminan» la historia de ‘Toni’ con ‘Something Changed’

Interpol estrenaban hace unos días el primer single de su nuevo álbum. ‘Toni’ era el tema elegido para avanzar ‘The Other Side of Make-Believe’, que se publica el 15 de julio en Matador/Popstock. Será la continuación de ‘Marauder’ (2018). Con el tema venía un vídeo que se anunciaba que iba a ser una película dividida en dos partes dirigida por Van Alpert (Post Malone, Machine Gun Kelly). Y desde hoy puede verse también la segunda, acompañada del tema ‘Something Changed’.

El vídeo de ‘Toni’ mostraba a una pareja que huía de manera errática, alternando la lucha por la supervivencia con la coreografía. Paul Banks hace de policía mientras se come una naranja, una fruta que tiene un protagonismo fundamental en esta segunda parte, más abstracta y abierta a interpretaciones todavía.





Explica el propio Paul Banks: «En «Something Changed», la parte 2 de nuestro cortometraje con Van Alpert, la realidad y el ensueño convergen y nuestros dos personajes principales se encuentran en una especie de estado de sueño, siendo perseguidos inexorablemente por una figura ominosa, interpretada por mí mismo. Las vidas de los tres están entrelazadas en una nebulosa de miedo, retribución, deseo y desafío. ¿Quién recibirá su merecido? Sintonicen y entérense».

‘Toni’, que abrirá el álbum, es una canción que alterna guitarras eléctricas y piano como los coetáneos The National. La letra habla de manera abstracta de la búsqueda de la perfección, del error y de la duda de ir en la dirección correcta. Cuentan Interpol que con el director les unió su pasión por los vídeos musicales clásicos de la talla de Glazer, Cunningham y Jonze. Van Alpert, que dice que Interpol es su “banda favorita de todos los tiempos”, ha buscado “una película de baile hipermoderna y cinematográfica. Una historia de «amantes a la fuga»” con un final abierto a las interpretaciones.

El disco se grabó a distancia en 2020 y después Interpol se han vuelto a reunir en 2021 en una casa alquilada en Catskills, terminando todo en Londres junto a Flood y Alan Moulder. Rehuyendo de su pasado, y de referentes con los que han trabajado estos productores e ingenieros, Paul Banks ha querido construir «himnos a la resiliencia mental y al poder silencioso de la tranquilidad».

Según la nota de prensa de Everlasting, indica: “La nobleza del espíritu humano consiste en recuperarse. Sí, podría centrarme en lo jodido que está todo, pero siento que ahora es el momento en el que ser esperanzador es necesario». Kessler coincide: «El proceso de escribir este disco y buscar emociones tiernas y resonantes me llevó a la adolescencia; fue transformador, casi eufórico. Sentí una rara sensación de propósito mordiendo el extremo de mi caña de pescar y me vi obligado a enrollarla».

Las letras se inclinarán hacia las fábulas, las cortinas de humo y la mutabilidad de la verdad en la era de la información. «Me parece que lo resbaladizo de la realidad, y el estar dispuesto a ponerse violento por un desacuerdo fáctico, ha tenido un efecto súper agotador en la psique de todo el mundo”. Y bromea: “aunque hablaba de ello tan a menudo que asustó a mis compañeros de banda, encontré una forma de expresar mis preocupaciones más a través de la lente de las facultades no racionales de los seres humanos, y menos del colapso civilizatorio».

1. Toni

2. Fables

3. Into The Night

4. Mr Credit

5. Something Changed

6. Renegade Hearts

7. Passenger

8. Greenwich

9. Gran Hotel

10. Big Shot City

11. Go Easy (Palermo)