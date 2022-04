Qué esperar de ‘Aline’, el alocado biopic no autorizado de Céline Dion

Céline Dion es una de las grandes divas pop de todos los tiempos. Como Queen, Elton John o Madonna, merece un biopic… en caso de autorizarlo. La actriz, guionista y cómica Valérie Lemercier ha tenido otra idea. Como Céline no ha autorizado un biopic sobre su vida, Lemercier se ha inventado uno, lo ha dirigido y protagonizado ella misma y lo ha convertido en un éxito en taquilla en Francia que ha sido capaz de recaudar 10 millones de euros. Ahora llega a España.

‘Aline’ promete ser una locura. El concepto ya es de risa: una versión de Céline Dion llamada Aline Dieu protagoniza una película sobre la verdadera Céline Dion que se toma unas cuantas licencias artísticas. La propia Valérie Lemercier interpreta la etapa infantil de Céline gracias al empleo de efectos de postproducción que ABC tilda de «grotescos». Cinemanía asegura que es una película «curiosísima» y una «comedia exagerada» en la que percibe ecos de Eddie Murphy. Fotogramas la elogia por ser el «reverso de los dramas exagerados» que suelen ser los biopics. El Diario la considera una película «surrealista y casi suicida». Menos entusiasta, MondoSonoro puntúa la cinta con un 6.

Como buen biopic, ‘Aline’ cuenta con música de Céline Dion, aunque no con la voz de la propia Céline. Lemercier no ha podido autorizar las grabaciones vocales de Céline, pero sí muchas de las canciones que interpretó y que no escribió ella, y ha solucionado el problema llamando a Victoria Sio para que las cante, ya que su voz suena muy parecida a la de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’.



A pesar de su proximidad al género de la parodia, ‘Aline’ «plasma con delicadeza el sufrimiento de una cantante que vio toda su vida expuesta», y la directora ha asegurado a El Diario que la representación del matrimonio de Céline y su marido René, fallecido en 2019, «no es parodia». De hecho, Lemercier decidió dirigir la película cuando vio a Céline emerger en la vida pública tras el fallecimiento de René, porque «empecé a pensar en ella como mujer y no como cantante».

‘Aline’ no cuenta con el beneplácito de la familia de Dion. La hermana de la cantante no reconoce «ni el lenguaje, ni a mi familia, ni a mis raíces» y junto con Michel, otro de los hermanos de la familia, critican el «tono humorístico» que emplea la cinta. Un tono que Lemercier defiende porque dice que «no es una película que hay que tomarla en serio». Asegura que en ‘Aline’ hay humor pero no parodia e insiste en su admiración por Dion. La película le ha llevado a ganar un César a Mejor actriz protagonista.