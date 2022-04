Nueva entrega de nuestra sección 10 fotos que nunca debiste perderte, con algunas de las imágenes y vídeos más comentados en los últimos días en redes sociales.

Desde las fotos de Taylor Swift tanto con Drake como con Lana del Rey, con origen y destino medio desconocido, al episodio de Los Simpsons de esta semana, pasando en nuestro país por las últimas curiosidades de La Bien Querida.

- Publicidad -

La Bien Querida posa con Nacho Cano y le defiende

La Bien Querida ha compartido recientemente varias fotos que han llamado nuestra atención. Una de (más) joven viviendo en Estados Unidos. Otra sobre los 10 años que ha cumplido su hija. Pero al final la que ha robado el foco de verdad es una en la que ha posado con Nacho Cano, indicando la ilusión que le hacía conocer al integrante de Mecano. Una persona posteaba un emoticono de vómito, quizá debido a los últimos pasos artísticos y políticos del autor de ‘La fuerza del destino’. La Bien Querida se molestaba en defenderle: «¿el vómito hace falta? Y Siiii, me ha hecho mucha ilusión conocerle y me ha caído estupendamente».

- Publicidad -

Charli XCX baila el Aserejé

Charli XCX no puede estar 24/7 siendo la reina del hyperpop. En su nuevo disco ‘Crash’ reivindica que el pop a secas siempre fue lo primero para ella y eso es algo que, en el fondo, siempre se ha notado en su discografía. En este vídeo medio viral la podemos contemplar más feliz que una perdiz intentando recrear el baile del ‘Aserejé’. En UK conocida como ‘The Ketchup Song’, llegó a ser número 1 en las Islas Británicas. De hecho fue la 8ª canción más popular de todo el año 2002 en las islas.

Charli singing and dancing to Asereje by Las Ketchup pic.twitter.com/j3hNLO9TIY — CHARLI XCX UPDATES🩸 (@FckyeahCharli) April 11, 2022

- Publicidad -

Rihanna y A$AP Rocky no han roto

La noticia de la ruptura entre Rihanna y A$AP Rocky a causa de una supuesta infidelidad de él ha aparecido en la prensa rosa y ha sido «trending topic» durante días. Los rumores han sido desmentidos por la supuesta amante, Amina Muaddi. La manera de responder de Rihanna y A$AP Rocky ha sido dejarse ver en Barbados, de cena, donde esperan a su primer bebé para el mes que viene.

Billie Eilish, en los Simpsons

El capítulo de Los Simpsons que este viernes 22 de abril se subirá a Disney+ se llamará ‘When Billie Met Lisa’. Está centrado en Billie Eilish y Finneas, y cuenta la historia del descubrimiento de Lisa por parte de los talentosos hermanos. Gracias a sus habilidades con el saxofón, Billie Eilish invitará a Lisa a su estudio para una «jam session» que nunca olvidará. La autora de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO‘ se suma así a la larga lista de músicos que han aparecido en Los Simpsons.

Cardi B vuelve a Twitter e Instagram

Poco le ha durado a Cardi B el cabreo con las redes sociales, en las que hace poco mandaba a la mierda a sus fans por su toxicidad. Los llamaba «tontos del culo». 128 millones de seguidores en Instagram y 22 millones en Twitter deben de tirar mucho y la rapera ya está publicando fotos y cosas como si nada. Por ejemplo esta galería que incluye una peineta.

Olivia Rodrigo recuerda su infancia de fan

Olivia Rodrigo ha comentado que el Sour Tour va bien con bastante gracia. En realidad, lo que ha posteado es una foto suya de pequeña realizando un setlist casero con algunas de sus canciones favoritas. Taylor Swift, Jonas Brothers y Demi Lovato estaban en el repertorio e incluso algunos de ellos se han emocionado al verlo. Kevin Jonas ha respondido elogiando un «setlist tan sólido», al igual que Joe Jonas. Demi Lovato decidía incluso compartirlo en sus Stories.

Avril Lavigne se casa

Avril Lavigne no actualiza mucho su muro de Instagram, pero recientemente su foto del mes ha sido noticia en prensa generalista. Su siguiente imagen después de una que celebraba el primer mes desde el lanzamiento de su último disco ‘Love Sux’, era una en que anunciaba su compromiso. El afortunado es el también músico Mod Sun, con 4 discos en solitario a sus espaldas. Mod Sun ha optado por una pedida clásica, de rodillas y con la Torre Eiffel de fondo.

Lil Nas X con Penélope Cruz

Sabemos lo que le gusta a Lil Nas X un breve encuentro con famoso. Solo en los Grammys 2022 le vimos posar con Lady Gaga, con Olivia Rodrigo, con Doja Cat… esto es, con las más solicitadas de la gala. En los Oscar, fue Penélope Cruz, nominada a Mejor Actriz aquella noche, quien decidía subirle a él.

Lana del Rey con Taylor Swift

No es difícil encontrar imágenes de Lana del Rey con Taylor Swift. Ambas han coincidido en entregas de premios. Recientemente felicitaban juntas a Jack Antonoff por su Grammy a Mejor Productor. Sin embargo, la insistencia en posar, más que unidas, pegadas, ha despertado ciertos rumores de que Taylor Swift podría estar terminando un disco y que Lana del Rey podría ser una de las invitadas. Rumores, insistimos, no confirmados.

Taylor Swift and Lana Del Rey in new photo together. ❤️ pic.twitter.com/RYL2CJSDox — Pop Crave (@PopCrave) April 8, 2022

Drake con Taylor Swift

A su vez, Taylor Swift aparece junto a Drake en la última foto de esta galería de Instagram del rapero canadiense. Drake ha compartido un texto sobre su hijo diciendo algo así que todavía es demasiado pequeño para comprender el significado del «trabajo duro». Por alguna razón, ha recuperado una vieja foto de Taylor Swift en este carrete.