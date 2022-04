Lil Nas X ha enviado vía newsletter a sus fans las fechas de su gira mundial. La gira ‘LONG LIVE MONTERO TOUR’ concluirá en España, en concreto en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 17 de noviembre, tras pasar por Estados Unidos, Canadá y varias ciudades de Europa.

‘MONTERO‘, el álbum debut de Lil Nas X, será presumiblemente el eje de la gira. Sin embargo, el rapero ya ha empezado a avanzar música nueva en sus redes. En concreto, tres canciones nuevas que reciben los títulos de ‘Lean On My Body’, ‘Late to The Party’ y ‘Down Souf Hoes’.

- Publicidad -

Estas canciones podrían llegar antes de lo esperado, pues Lil Nas ha confirmado que su segundo disco está «casi terminado». Con esta declaración, el artista ha desmentido que se encuentre preparando una versión «deluxe» de su disco actual.

El autor de ‘Old Town Road’ acaba de actuar en los premios GRAMMYs, pero se ha ido de la ceremonia con las manos vacías pese a que aspiraba a cinco estatuillas. En el escenario de los premios, le ha acompañado el rapero Jack Harlow para interpretar ‘INDUSTRY BABY’.

Fechas en Europa

- Publicidad -

Nov 08 – AMSTERDAM, NETHERLANDS

AFAS Live

Nov 09 – BERLIN, GERMANY

Max-Schmeling Halle

- Publicidad -

Nov 10 – HAMBURG, GERMANY

Sporthalle

Nov 12 – LONDON, UK

Eventim Apollo

Nov 14 – PARIS, FRANCE

Zenith

Nov 15 – BRUSSELS, BELGIUM

Palais 12

Nov 17 – BARCELONA, SPAIN

Sant Jordi Club

Fechas en Norteamérica

Sep 06 – DETROIT, MI

The Fillmore

Sep 10 – CHICAGO, IL

Byline Bank Aragon Ballroom

Sep 15 – TORONTO, ON

HISTORY

Sept 18 – BOSTON, MA

MGM Music Hall at Fenway

Sep 20 – NEW YORK, NY

Radio City Music Hall

Sep 22 – PHILADELPHIA, PA

The Met

Sep 25 – WASHINGTON, DC

The Anthem

Sep 27 – ATLANTA, GA

Coca-Cola Roxy

Oct 01 – NASHVILLE, TN

Nashville Municipal Auditorium

Oct 03 – ORLANDO, FL

Hard Rock Live

Oct 04 – MIAMI, FL

James L Knight Center

Oct 18 – LOS ANGELES, CA

Youtube Theater

Oct 21 – PHOENIX, AZ

Arizona Federal Theatre

Oct 23 – SAN FRANCISCO, CA

Bill Graham Civic Auditorium