Paraíso comparte programación completa y distribución por días

Paraíso comparte hoy la tanda de confirmaciones definitiva para su edición de 2022, que se celebrará los días 24 y 25 de junio en la Universidad Complutense de Madrid, en un nuevo formato reducido. Además, el festival desvela distribución por días.

Entre los nombres que se suman al cartel se encuentran algunos tan importantes como Moodymann o Ben UFO, y también el dúo revelación formado por Charlotte Adigéry y Bolis Pupul. Por su parte, John Talabot y Pional ofrecerán un b2b que promete ser «histórico».

Completan la tanda de confirmaciones Axel Boman, que presenta disco doble; las pinchadiscos Lauren Hansom, CC:DISCO! (en la foto) y Shannen SP, y los también DJs españoles David Ponziano, Jan Swan y Delone. La distribución por días queda así:

Viernes 24 de junio

CC: DISCO!, Chico Blanco, Crystal Murray, Delone LIVE, Depaart LIVE, David Ponziano, HUNEE, Ivan Smagghe, Javi Redondo B2B Álvaro Cabana, Jeremy Underground, Moodymann, OG Juan, Roman Flügel, Shannen SP, Shygirl, Sofia Kourtesis, Yahaira.

Sábado 25 de junio

Axel Boman LIVE, Baiuca LIVE BAND, Ben UFO, Bradley Zero, Cascales, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Ears On Earth DJ SET, Flaca, Jan Swam HYBRID SET, John Talabot B2B Pional, Kamma & Masalo, Lauren Hansom, Rusowsky, Seth Troxler, TSHA, TWO EX.

Con el anuncio de la programación por días, Paraíso ha puesto a la venta las entradas de día a un precio de 49 euros. Los abonos de dos días siguen disponibles a 85 euros en la web del festival. Los precios son válidos solo hasta el 8 de mayo o hasta agotar existencias.