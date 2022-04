Jens Lekman se hace un Taylor Swift y regraba 2 de sus discos

Jens Lekman se ha hecho un Taylor Swift y ha decidido regrabar dos de sus álbumes más populares. La razón es que no ha conseguido autorizar los samples utilizados en estos dos discos, ‘Oh You’re So Silent Jens’ (2005) y ‘Night Falls Over Kortedala’ (2007). El primero desapareció de plataformas en 2011, y el segundo el pasado mes de marzo. Lekman incluso ofició un «funeral» en su honor.

El músico noruego no ha querido que estos dos álbumes caigan para siempre en el olvido, y ha decidido darles una nueva vida. También les ha cambiado los títulos: ‘Oh You’re So Silent Jens’ ahora pasa a ser ‘The Cherry Trees Are Still In Blossom’ y ‘Night Falls Over Kortedala’ recibe el título de ‘The Linden Trees Are Still In Blossom’. El primero ya está disponible en las plataformas de streaming y el segundo sale digitalmente el 4 de mayo. Sendas ediciones físicas verán la luz el 3 de junio y traerán material extra, como «canciones raras antes inéditas».

- Publicidad -

En una entrevista con Stereogum, Lekman ha explicado el génesis de las regrabaciones. El noruego se dio cuenta que necesitaba insuflar nueva vida a estos discos cuando un fan se le acercó recientemente en un concierto para preguntarle cuándo sacaría ‘Black Cab’ porque le había encantado, cuando es una canción publicada en 2005. Un año antes de la pandemia, Lekman empezó a trabajar en la regrabación de este disco y, poco después de ella, empezó a preparar la segunda.

En otra parte de la charla, Lekman explica que no quería grabar versiones fidedignas de los dos álbumes hasta el punto de reproducir cada uno de sus detalles, como el siseo de las cintas. Subraya que se tratan de discos regrabados, los cuales considera «portales» que pueden llevar a los oyentes a descubrir los discos originales si indagan lo suficiente.

- Publicidad -