Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Rihanna y Sita Abellán, dos embarazos

Rihanna y la diseñadora, estilista, modelo, DJ e influencer murciana Sita Abellán son amigas desde que se conocieron en el set de rodaje de ‘Bitch Better Have My Money’. Ahora da la casualidad que están embarazadas a la vez, y han quedado para hacer compras juntas.

Selena Gomez y Camila Cabello, juntas

Selena Gomez y Camila Cabello son amigas y han quedado para pasar un rato juntas. En el vídeo, las cantantes se entretienen haciendo un vídeo de TikTok. Copa en mano, interpretan una famosa escena del reality de Lifetime ‘Dance Moms’.

Selena Gomez and Camila Cabello hang out together in new TikTok. ❤️ pic.twitter.com/f9BimeL30R — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2022

Hablando de Camila…

La autora de ‘Familia‘ ha sido una de las personas que han asistido este fin de semana al festival Coachella. Y no como artista sino como público. Allí, la artista se ha encontrado con dos artistas que sí han actuado en el festival, la brasileña Anitta y las surcoreanas Aespa.

Madonna conoce a Erykah Badu y baila FKA twigs

Madonna últimamente está en todas las fiestas. La última a la que ha acudido la ha organizado una conocida marca de ropa de lujo, y allí cuenta que ha conocido a Erykah Badu. En el vídeo, además, baila uno de los últimos singles de FKA twigs, ‘Papi Bones‘.

Lizzo con Harry Styles

Coachella ha dado mucho de sí. Otra de las sorpresas del festival la ha dado Lizzo, que ha aparecido en el concierto de Harry Styles para cantar dos canciones, ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor y ‘What Makes You Beautiful’ de One Direction. Han dejado selfie enajenado para la posteridad.

Amaia culturista

A espera de que salga su disco, Amaia se entretiene de diversas maneras. Últimamente se ha dejado ver así de musculada en Instagram, acompañada de Daniel 2000, uno de los integrantes de la banda Mainline Magic Orchestra. Entre las personas que comentan la publicación, Alizzz apela a la «operación bikini», Rodrigo Cuevas exclama «ay dios qué impresión», Diego Ibañez señala que «se va notando el gym», y C. Tangana simplemente da las «gracias».

James Rhodes, en la Familia Adams

Otro breve encuentro que ha dejado el pop en las últimas semanas es el de James Rhodes con Alaska, Mario Vaquerizo, el exfutbolista Gordillo y el actor Antonio Deschent. Juntos parecen los miembros de la Familia Adams. Según Rhodes, que conste.

Lady Gaga con Rina Sawayama

Rina Sawayama es una de las artistas invitadas al disco de remixes de ‘Chromatica’. Canta ‘Free Woman’, la cual ha incorporado a su propio directo. Estos días, la autora de ‘SAWAYAMA‘ se ha dejado caer por Las Vegas para ver actuar a Gaga y ha tenido ocasión de reunirse con ella para regalarnos esta foto.

Måneskin con Jared Leto

Esto va de breves encuentros. Aquí, Damiano y Ethan de Måneskin se hacen un selfie con el actor y cantante Jared Leto. El contexto no es otro que Coachella, donde los italianos acaban de actuar. Jared es fan de Coachella y ha acudido a múltiples ediciones.

Billie Eilish ama a Sarah Michelle Gellar

En un Q&A de Instagram, Billie Eilish ha respondido las preguntas de sus fans. Una de ellas le preguntaba por su «celebrity crush» de la infancia, a lo que ella ha respondido Sarah Michelle Gellar aka Buffy. La actriz le ha devuelto el amor: «ya no soy una niña pero totalmente un crush con Billie Eilish».