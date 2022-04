Novedades viernes: Babi, Kelly Lee Owens, Rammstein…

Hoy salen los nuevos discos de Röyksopp, Kelly Lee Owens, Toro y Moi, Bloc Party, Kehlani, Melody’s Echo Chamber, Rammstein, Sofi Tukker, Girlpool, Future, Tomberlin, Miranda Lambert, The Head and the Heart y Frog Eyes. En el plano nacional se edita el recopilatorio «todo éxitos» de Adiós Amores.

Abrimos la playlist con ‘la hostia de dios’ de Zahara, tema de ‘PUTA‘ antes solo disponible en las ediciones físicas. Le sigue dos de los lanzamientos más importantes del viernes, los nuevos singles de Sam Smith y Ava Max sobre los cuales ya hablamos en portada. Además, Babi vuelve con un tema que ya se encuentra entre lo más escuchado en Youtube.

En las últimas horas, Wilco han dado la sorpresa anunciando álbum doble, y lo adelantan ya con el primer single. También siguen avanzando sus respectivos trabajos Arcade Fire, Angel Olsen, Flume, Superorganism, Regina Spektor, Sean Nicholas Savage, beabadoobee o The Black Keys.







Entre las novedades que puedes escuchar ya en la playlist actualizada se encuentran también las nuevas propuestas de Marshmello con Tokischa, Holly Humberstone, la revelación pablopablo, Tegan and Sara, Kimberley Tell con mariagrep o Iseo & Dodosound.

Por otro lado, algunas de las novedades que hemos comentado en portada a lo largo de la última semana son la versión original de ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini, el nuevo single de Bizarrap con Paulo Londra, la versión de Neneh Cherry por Sia o el regreso de Tamino.

Para escuchar muchas más novedades te invitamos a suscribirte a las playlist de Sesión de control -dedicada a la música en castellano – o Flores en el estiércol, en la que Raúl Guillén selecciona sus novedades favoritas de las últimas semanas.