Bad Bunny lanza su cuarto álbum ‘Un verano sin ti’ este viernes

Bad Bunny vuelve al formato álbum tras un par de años de descanso. Entre 2018 y 2020 su ritmo de edición fue frenético, entregando 5 proyectos largos, los 3 últimos en 2020. Fueron ‘X 100PRE’, ‘OASIS’ con J Balvin, ‘YHLQMDLG’, ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’ y ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’. Ahora, el artista anuncia que sacará su nuevo álbum ‘Un verano sin ti’ este mismo viernes 6 de mayo.

Sus redes sociales muestran un nuevo vídeo donde Bad Bunny sueña con el lanzamiento del álbum a la orilla de una playa tropical. El disco tendrá 23 nuevas canciones, pero esto no es lo primero que sabemos. Bad Bunny ha estado dando pistas sobre este disco a través de TikTok. La nueva forma de promoción para este proyecto es que se puede telefonear al número 001 787 417 8605 para escuchar un fragmento de una de las canciones de ‘Un verano sin ti’.

- Publicidad -

¿Qué sucede al llamar a ese teléfono? Que puedes escuchar 45 segundos de una nueva canción. Un reggaetón de aspecto bastante tradicional, en principio NO una de sus canciones mutantes y arriesgadas. Se escucha una letra que dice: «Quizás yo vuelva con mi ex / y no te vuelva a ver / quizás no te importa / quizás te va a doler / esto es un ratito / mami no te acostumbres / que el amor es muy bonito / pero siempre hay algo que lo interrumpe». Después, se corta el sonido. Este viernes podremos escuchar el resto que nos tiene preparado Benito.

- Publicidad -