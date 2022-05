Los memes y curiosidades que dejó la MET Gala 2022

La gala de la MET Gala vuelve a ser el tema del día. En portada hemos repasado los diferentes looks que los artistas musicales han paseado por la alfombra roja, de Rosalía a Bad Bunny pasando por Lily Allen. Pero la ceremonia dejó otros momentos curiosos dignos de comentar, además de multitud de looks extravagantes o inesperados que la gente no ha tardado en convertir en memes.

Rosalía conoce a Nicki

A Rosalía le ha podido la euforia cuando se ha encontrado con Nicki Minaj dentro del Met y ha interrumpido su entrevista a alaridos de «I love you, I love you». Nicki, por su parte, no parece muy entusiasmada. A Nicki no la interrumpe NADIE!

NICKI X ROSALIA IM CRYING pic.twitter.com/Cc10aGJaEo — A J (@britspepsi) May 3, 2022

El look extravagante de Fredrik Robertsson

Al director creativo le han confundido con Jared Leto por su parecido físico con el actor. También han comparado su vestido con el aspecto de un bicho del polvo. No sé qué es peor.

i don’t know how to explain it but they have the same energy #MetGala pic.twitter.com/Yych8pXTiq — Ari☁️ (@Ari_skywalk) May 2, 2022

Las botas de Riz Ahmed

El protagonista de ‘The Sound of Metal‘ ha rendido homenaje a los inmigrantes que levantaron Manhattan de la miseria. Uno de los pocos looks proletarios de la alfombra roja. ¿Las botas se las dejó prestadas Bob Esponja?

Las inspiraciones de Bad Bunny

El autor de ‘Yonaguni’ ha pisado la alfombra roja con un atuendo que le ha hecho parecer un personaje de animación. Hay quien está de acuerdo. Por cierto, el portorriqueño ha confirmado que su nuevo disco sale este mismo viernes.

Como no van a ser los mismos #MetGala pic.twitter.com/oYx9cWr3tJ — Manolo R Mendoza (@MANOLORMENDOZA) May 3, 2022

El vestido de Kim Kardashian

La estrella televisiva se ha enfundado el mismo vestido que llevó Marilyn Monroe cuando cantó ‘Happy Birthday’ al presidente Kennedy. El año es 1962, es decir, nada que ver con la temática, pero le sienta bien igualmente.

Met Gala — In America: An Anthology of Fashion I am so honored to be wearing the iconic dress that Marilyn Monroe wore in 1962 to sing “Happy Birthday” to President John F. Kennedy. It is a stunning skintight gown adorned with more than 6,000 hand-sewn crystals by Jean Louis. pic.twitter.com/o9auAd2tF8 — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 3, 2022

Breves encuentros

Por otro lado, no podían faltar los selfies y fotos de grupo llenos de famosos y famosas. En la primera posan juntas Cardi B, Megan Thee Stallion y Normani. En la segunda aparece risueñas Billie Eilish y Lizzo con las hermanas Hadid.

bella hadid, billie eilish, lizzo and gigi hadid at the met gala pic.twitter.com/ueyo39uues — bella archive (@hadidfiles) May 3, 2022

La novia Kylie

Contra todo pronóstico, la Kylie mala ha llevado uno de los looks menos acertados de la gala. Ha ido de novia. Hasta James Corden lo hizo mejor.

El momento incómodo de Jack Harlow

El autor de ‘First Class‘ atendía a una reportera de Vogue y cuando se iba le dice «te quiero». Ella se queda con cara de circunstancia. La surrealista escena termina con Harlow abrazando a Camila Cabello.

i wouldn’t know how to act if i met jack harlow too pic.twitter.com/rJO57rWahc — rae ¹⁶ (@R4WECEEK) May 3, 2022

El inesperado look «Bratz»

El colmo de internet es que las escenas de la vida real que producen memes ahora nos recuerden directamente a memes. Ejemplo: Deborra-Lee Furness, mujer de Hugh Jackman, y su (des)peinado a lo Bratz resacada.

quiero entender el peinado de la mujer de hugh jackman, es que literalmente es el meme de la bratz…😂😂😂😂😂😂💀 #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/ayX0iuyfYO — victoria. 🫧 (@rvictoria98) May 2, 2022

Las caras de Elon Musk

La expresividad no es el fuerte de Elon Musk, como ha reconocido él mismo, debido a que padece síndrome de Asperger. Curiosamente, el empresario ha acudido con su madre a la gala.