Chanel agrega importantes cambios en la canción y la coreografía

Lo cierto es que España no es un país que suela explotar al máximo las posibilidades del escenario de Eurovisión. Basta con recordar la actuación de Amaia y Alfred, o la de Barei, donde la puesta en escena no hizo justicia a ‘Say Yay‘. Sin embargo, parece que este año el despacho eurovisivo de RTVE está tomándose las cosas bastante en serio en todos los sentidos. Esta mañana ha tenido lugar el segundo ensayo de Chanel en el Pala Olímpico de Turín y se han visto varias modificaciones en la puesta en escena de ‘SloMo‘ tanto por parte de la coreografía como de la propia canción.

Chanel es una artista de origen hispano cubano, y para hacer un guiño a sus raíces y conseguir más fuerza en el escenario, la cantante ha añadido a la base de ‘SloMo’ unas trompetas latinas que agregan personalidad. Además, la coreografía también se ha dejado contagiar por la sangre latina de Chanel. Justo después del «dance break», en el último estribillo, el equipo de baile liderado por Kyle Hanagami ha modificado la coreografía con unos pasos de baile latinos que no habíamos visto.

En cuanto a la puesta en escena, la candidata ya ha reaccionado ante el fallido sol cinético. El equipo español ha decidido tapar el sol con una gran pantalla led que reproduce imágenes abstractas y luces que no distraen la mirada de la protagonista. Aun así, hacia el final del número queda el sol al descubierto, disimulándolo con baile, luces y fuegos artificiales. Finalmente, Chanel ha sorprendido con un abanico de importantes dimensiones después también del «dance break» en homenaje al país que representa. Todo un escándalo.



🚨 PRIMERAS REACCIONES ¡¡¡La sala de prensa se viene abajo con el primer pase del segundo ensayo de Chanel!!! @ChanelTerrero #EnsayoChanel2 #Chanelazo https://t.co/gtgD9KHqPi pic.twitter.com/bsRrNwrMJ2 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 7, 2022

