Enrique Bunbury ha comunicado la cancelación total de su gira debido a los problemas de salud que arrastra desde hace años. El autor de ‘Curso de levitación intensivo‘ había anunciado su retirada de los escenarios por este motivo pero se proponía antes terminar las fechas de la gira que le quedaban pendientes en Estados Unidos y España, lo cual ya no va a suceder.

Cuenta Bunbury que su gira por Estados Unidos había empezado bien, pero que en Chicago sus problemas en la garganta se han vuelto a agudizar y que no le ha quedado más remedio que cancelar el resto de fechas de la gira. «Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos».

A continuación, Bunbury confirma que el de Chicago será -por el momento- el último concierto que realice en toda su carrera. «A estas alturas no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos», escribe. «Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos».

El autor de ‘Lady Blue’ informa que «podréis devolver los tickets donde los adquiristeis» y pide «comprensión en este momento tan doloroso para mí y mi equipo».

Recientemente, Bunbury ha sido noticia por lanzar nuevo single junto a Mónica Maranjo, ‘EY!‘, un tema rockero y de temática social en el que ambos artistas cargan contra la corrupción política.