Arcade Fire, Cariño, Belle & Sebastian… en el Top 100 Discos España

Como era de prever, Bad Bunny es el flamante número 1 de discos en España. Os lo hemos contado en el análisis de la lista de singles porque Benito ha metido las 23 canciones del disco en el top 30, lo cual es la gran rareza de la semana.

Pero han pasado más cosas interesantes en la lista de álbumes de nuestro país. Guitarricadelafuente llega al número 3 de lo más vendido/escuchado en España con su disco producido por Refree, ‘La cantera’. Arcade Fire se sitúan en el número 6 de nuestro país con ‘WE’ tras haber sido número 1 en Reino Unido como acostumbran y número 6 en Estados Unidos. ‘WE’ ha podido ser top 1 en territorios como Irlanda y Holanda, pero no en su Canadá natal, donde ha sido número 3.

- Publicidad -

Otras gratas noticias son las que producen Belle & Sebastian, que llegan al número 27 en España con ‘A Bit of Previous’. Su álbum de 2015 «Girls In Peacetime» llegó a ser número 12 en nuestro país en aquellos «tiempos de paz» en que no contaba el streaming. En Reino Unido lo nuevo de la banda liderada por Stuart Murdoch llega al puesto 8, en lo que supone su 4º top 10 en total, igualando la máxima posición conseguida tanto por ‘The Life Pursuit’ como por ‘Write About Love’.

Continuando con las buenas noticias, Soft Cell llegan al top 37 de nuestro país con ‘Happiness Not Included’, su primer disco en 20 años, que en Reino Unido ha sido puesto 7; y Cariño llegan al número 46 con su disco homónimo, ‘Cariño’. Ellas además no han podido editar su vinilo a tiempo, por lo que no se han beneficiado de la venta de LP’s como sí Guitarricadelafuente (número 1 en vinilos), Arcade Fire (número 2 en vinilos), Belle & Sebastian (número 10 en vinilos), Soft Cell (número 18 en vinilos) o los invitados de nuestro siguiente párrafo.

- Publicidad -

Volviendo al top 100 español que suma CD’s, vinilos, descargas y streaming, Kylie se sitúa en el puesto 48 ‘Infinite Disco’, Daft Punk en el 57 con una caja que une ‘Homework & Discovery’ y Neil Young en el 69 con el directo ‘Citizen Kane Jr Blues 1974’, en el 71 con ‘Royce Hall 1971’ y en el 79 con ‘Dorothy Chandler Pavilion 1971’. Como decíamos, todos ellos están entre los vinilos más vendidos del país. Como también Yawners o Nation of Language, que no logran llegar al top 100 del cómputo total.

Mención aparte para Jack Harlow, que es número 41 en España con el controvertido ‘Come Home the Kids Miss You’. El disco que contiene ‘First Class’, uno de los mayores éxitos del mundo en este momento, se ha agenciado un número 1 en discos en Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda, pero no en los principales mercados. Ha quedado en el puesto 3 en el Billboard 200 y en el puesto 4 en Reino Unido. Desde luego, no ha sido por falta de promoción para su sencillo principal.