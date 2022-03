Soft Cell publican nuevo disco el próximo 6 de mayo, el primero en 20 años. ‘*Happiness Not Included’ cuenta ya con tres adelantos, estos son, ‘Bruises On All My Illusions’, ‘Heart Like Chernobyl’ y el titular ‘Happiness Not Included’, pero será el cuarto el que está llamado a despertar verdadera curiosidad en la audiencia, pues se trata de una colaboración con Pet Shop Boys.

Soft Cell y Pet Shop Boys coincidieron poco en las listas de éxitos al contrario de lo que pueda parecer: ‘Tainted Love’, el mayor éxito de la carrera de Soft Cell, salió en 1981, el mismo año en que nació el dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe. Cuando Marc Almond y David Ball anunciaron su disolución en 1984, Pet Shop Boys todavía no habían publicado su primer disco. Y cuando Pet Shop Boys lo petaron con ‘West End Girls’, el primer single extraído de su debut, entre 1985 y 1986, Soft Cell ya llevaban varios años separados y no volverían a reunirse hasta 2002. Los lanzamientos de ‘Release’ y ‘Cruelty without Beauty’ sí coincidieron en el tiempo aquel año, sin ser los más relevantes de ninguno de los dos grupos.

En algo sí coinciden 100% Pet Shop Boys y Soft Cell, ambos son dos grupos de synth-pop cuya obra define la música de los años 80, y quizá por razones de nostalgia, ahora se unen en un single conjunto que recibe el título de ‘Purple Zone’ y que verá la luz este mismo martes 22 de marzo. El videoclip ya se avanza en Youtube y su estreno está programado para las 9 de la mañana (hora española).

Pet Shop Boys se interesaron por ‘Purple Zone’ tras escucharla en uno de los recientes conciertos que Soft Cell han ofrecido en Londres. Lo que en principio iba a ser un remix se convirtió en una colaboración con cara y ojos que, en palabras de la nota de prensa, representa un «dueto soñado por los aficionados al synth-pop». Es una canción muy parecida, quizá demasiado, a ‘Always On My Mind’ de Pet Shop Boys, con la que comparte una línea de teclados calcada.

En ella, «la ultra expresividad de Marc Almond se conjuga con la nostálgica voz de Neil Tennant, (y la canción captura) las cuestiones existenciales sobre el paso del tiempo que se trazan a lo largo del album». Por su parte, Pet Shop Boys «añaden también un reflejo hi-NRG que aumenta el tono melancólico de la canción, el sello personal de los sintetizadores dramaticos de Chris Lowe crea una gran intensidad teatral en el track».