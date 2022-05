Como cada viernes desgranamos los lanzamientos del día en forma de discos y singles sueltos. En primer lugar queremos dar las gracias a las personas suscritas a la playlist «Ready for the Weekend» que descubren nueva música cada semana a través de JENESAISPOP: ¡ya somos más de 5.700!

El gran lanzamiento internacional del día lo firma Harry Styles, quien protagoniza la Canción Del Día de hoy. En un viernes menos complicado que el anterior a cuanto a lanzamientos editan nuevos trabajos también Lykke Li, Everything Everything, LUNA KI, Flume, SOAK, Porridge Radio, Rojuu o Matmos. Además, Blackpanda lanzan su primer epé.

Algunos de los temas nuevos que se publican hoy llegan de la mano de Nena Daconte, Mabel con 24kGoldn, Four Tet (con el alias de KH), Hayley Kiyoko o Roosevelt, que se ha aliado con nada menos que Nile Rodgers para otro «groove» disco de los suyos. También presenta single la revelación Em Beihold.

En una semana triste por la muerte de Vangelis hemos conocido esperados regresos como los de Rina Sawayama o Santigold. Por su parte, Diana Ross ha sorprendido con su colaboración con Tame Impala.

Entre las curiosidades que deja el día, hoy llegan otro remix más de ‘Frozen’ de Madonna, los bonus tracks del disco de Florence + the Machine, el single que presenta el espectáculo actual de Rodrigo Cuevas, y el nuevo single electroclash de Juriji Der Klee tras su paso de Drag Race España. Se titula ‘XIXI’.

Por otro lado, esta semana hemos escuchado dos remixes fantásticos de ‘About Damn Time’ de Lizzo por Purple Disco Machine, y de ‘Can’t Get You Out of My Head’ de Kylie Minogue por Peggy Gou. Ninguno de ellos podía faltar en la playlist de novedades.