Kelly Clarkson anuncia EP con covers de Billie Eilish, Radiohead…

Kelly Clarkson acaba de anunciar un nuevo EP de una de las cosas que más le llena hacer: versiones. El EP incluirá seis covers de artistas a los que Kelly ha rendido homenaje en su ‘The Kelly Clarkson Show’, donde siempre empieza los capítulos con un nuevo cover. El EP, llamado ‘Kellyoke’, verá la luz el próximo 9 de junio, y ya ha lanzado la primera de estas canciones: ‘Happier Than Ever‘ de Billie Eilish.

Desde que comenzó el ‘The Kelly Clarkson Show’, ya son más de 500 las canciones que Clarkson ha versionado. Pero su debilidad por los covers no nace aquí, sino mucho antes. El director musical de la cantante Jason Halbert ha contado a Billboard que en los conciertos, Kelly preguntaba a uno de sus fans por cualquier canción que le gustase para que ella la versionara.

En cuanto a ‘Happier Than Ever’, Clarkson cantó originalmente la canción en el episodio del 30 de septiembre de 2021. Los otros cinco temas incluidos en el EP son ‘Blue Bayou’ de Linda Ronstadt, ‘Call Out My Name’ de The Weeknd, ‘Queen Of The Night’ de Whitney Houston, ‘Trampoline’ de Shaed y ‘Fake Plastic Trees’ de Radiohead.



