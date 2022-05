A qué festivales ir este verano

Dedicamos el nuevo episodio de Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP a hablar del regreso de los macrofestivales tras 2 años de pandemia. Tras Warm Up Murcia, Tomavistas, SanSan, Oh See Málaga… llega el momento de decidir a qué festival de verano ir. Están a punto Primavera Sound, Sónar, Paraíso Festival, Mallorca Live… y en julio será el turno de Bilbao BBK Live, Low Festival, FIB, Mad Cool, Río Babel, Vida Festival… Entre las sorpresas, Cala Mijas o Festival Brillante. El orden del día:

-La nueva diversidad en los carteles: festivales con Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Dani Martín… como Cruilla y SanSan.

-El momento en que Amaral o Bunbury empezaron a hacer festivales.

-El odio irracional generado por Bad Bunny y J Balvin.

-Festivales finos que no invitan a Vetusta Morla ni a Love of Lesbian. El elitismo en algunos carteles.

-El Primavera Sound como mejor festival del mundo, como experiencia inabarcable y como franquicia.

-Carteles que funcionan al margen de su cartel: Sónar, Paraíso, Low Festival.

-El nuevo FIB después de la pandemia.

-Las franquicias heterocis de Mad Cool.

-La gran sorpresa de este año: Cala Mijas.

-Festivales que han nacido en pandemia: Festival Brillante, Bosque Sonoro…

-¿Mola ir acreditado a un festival a cambio de hacer crónicas?

