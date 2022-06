Bruce Springsteen and The E Street Band vuelven a los escenarios en febrero de 2023, con una serie de conciertos en Estados Unidos que se anunciará próximamente, y a la que seguirá una gira europea de estadios que dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona. A esta fecha se ha sumado una segunda el día 30 de abril, en el mismo recinto.

Barcelona se suma hoy a la lista de ciudades que han ampliado el número de shows debido a la gran demanda de entradas. Doctor Music informa que esta es la única fecha adicional posible en España y que no existe posibilidad de añadir nuevos conciertos. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.

Las entradas para los dos conciertos de Bruce Springsteen and The E Street Band el 28 y 30 de abril de 2023 en Barcelona se pueden adquirir desde hoy 8 de junio. El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 125 euros para Pista Delantera y 82 euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La banda volverá a Norte América para una segunda parte de la gira a partir de agosto. Barcelona será la única ciudad donde actuará Bruce Springsteen en España, estando totalmente descartada la adición de más ciudades en nuestro país en esta gira de 2023.

La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’.

Bruce Springsteen and The E Street Band se volvieron a reunir para actuar en el programa de televisión Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde tocaron en directo dos canciones de su último álbum de estudio, ‘Letter To You‘.

April 28, 2023 – Barcelona, Spain – Estadi Olímpic

May 5, 2023 – Dublin, Ireland – RDS Arena

May 7, 2023 – Dublin, Ireland – RDS Arena

May 13, 2023 – Paris, France – La Défense Arena

May 18, 2023 – Ferrara, Italy – Parco Urbano G. Bassani

May 21, 2023 – Rome, Italy – Circo Massimo

May 25, 2023 – Amsterdam, The Netherlands – Johan Cruijff ArenA

June 11, 2023 – Landgraaf, The Netherlands – Megaland

June 13, 2023 – Zurich, Switzerland – Stadion Letzigrund

June 21, 2023 – Düsseldorf, Germany – Merkur Spiel Arena

June 24, 2023 – Gothenburg, Sweden – Ullevi

June 26, 2023 – Gothenburg, Sweden – Ullevi

June 30, 2023- Oslo, Norway – Voldsløkka

July 11, 2023 – Copenhagen, Denmark – Parken

July 13, 2023 – Copenhagen, Denmark – Parken

July 15, 2023 – Hamburg, Germany – Volksparkstadion

July 18, 2023 – Vienna, Austria – Ernst Happel Stadion

July 23, 2023 – Munich, Germany – Olympiastadion

July 25, 2023 – Monza, Italy – Prato della Gerascia, Autodromo di Monza