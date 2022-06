Alizzz se sube a ‘Berlin U5’ de Zahara en modo ‘Amanecer’

Zahara publicará en septiembre ‘REPUTA‘, una actualización de ‘PUTA‘, el disco del año pasado, con nombres tan sorprendentes como La Oreja de Van Gogh, Carolina Durante, Rodrigo Cuevas o María José Llergo rehaciendo o remezclando las canciones.

El primer single es ‘Berlin U5’, a la postre la canción más popular del álbum por encima de la mismísima ‘MERICHANE’, ahora con Alizzz.

Alizzz no ha re-producido la canción ni la ha remezclado sino que se suma en su faceta como cantante. Él es de hecho quien abre ahora ‘Berlin U5’, hablando de copas de vino y cigarrillos, el modo en que le vimos en ‘Amanecer’, su tema de after junto a Rigoberta Bandini, solo que aquí en un tono más amargo.

Cristian hace coros en la segunda estrofa, donde llama a Zahara por su nombre -sus amigos la llaman Zeta- y le habla de una chica a la que no puede olvidar (“he visto su nombre escrito en el cielo”).

‘Berlin U5’ era la canción escapista de ‘PUTA’, un relato descarnado sobre el maltrato, con el estribillo «llévame a bailar» representando un deseo de olvidar. La nueva versión no se quita aquí esa sensación de desasosiego y apocalíptica que tenía el vídeo original, y la noche no termina demasiado bien en este caso. Alizzz, más que dar una vuelta de tuerca a la grabación original, más que mejorarla porque no había nada que mejorar, la complementa.

Zahara continúa con su ‘PUTA RAVE TOUR’, que la llevará por ejemplo el 18 de junio a El Bosque Sonoro en la provincia de Zaragoza. Y ojo porque estamos regalando abonos dobles en Instagram.