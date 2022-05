Zahara, autora del mejor disco de 2021, ‘PUTA‘, anuncia una revisión del álbum llamada ‘REPUTA’. Se editará el 23 de septiembre e incluirá reinterpretaciones de la mayoría de las canciones del álbum, rehechas por otros artistas relevantes del panorama nacional.

Entre los nombres seleccionados, destacan por su popularidad y por lo ajenos que parecían al proyecto La Oreja de Van Gogh. Han realizado una reinterpretación de uno de los temas más pop y menos agresivos del disco, ‘Médula’. También llama mucho la atención la presencia de Carolina Durante en ‘Joker’, pues era un tema que referenciaba ‘Cayetano’ e incluía el sonido de una cacerolada. Son curiosas las aportaciones de Rodrigo Cuevas abriendo el álbum con el que era el último tema del tracklist original, Alizzz en ‘Berlín U5’, Delaporte, Shego o María José Llergo.

- Publicidad -

Zahara explica el disco así: «REPUTA es un disco con colaboraciones flipantes de unos artistas que me han roto el corazón. Han conseguido que en este disco no solo haya versiones y remezclas, sino también canciones que, aún llamándose igual que en PUTA, son completamente nuevas, tanto en música como en letra. Hay mucha electróncia, pero también pop, rock, una banda municipal y hasta reggaeton. Y no os lo vais a creer, sentido del humor».

Os dejamos con el tracklist resultante, dividido en 4 partes porque el vinilo será doble. Os recordamos que Zahara está embarcada en una gira llamada «LA PUTA RAVE», que visitará escenarios como Bosque Sonoro en Aragón, Río Babel en Madrid, Bilbao BBK Live, el FIB y un sinfín de ciudades más. Podeís encontrar las fechas en la web de Zahara.

- Publicidad -

1.-Dolores, con Rodrigo Cuevas y la Asociación Musical Ubetense

2.-Joker, con Carolina Durante

3.-La hostia de Dios

4.-Berlín U5, con Alizzz

–

5.-Taylor, por Delaporte

6.-Merichane, con Shego

7.-Sansa, con María José Llergo

8.-Médula, con La Oreja de Van Gogh

–

9.-Berlín U1, por Perarnau IV

10.-Taylor, por Producción Extintor (Marcel Bagés i David Soler)

–

11.-Ramona, por Pretty Pretty 2000

12.-Flotante, por Cora Novoa